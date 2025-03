Koliko su bolnice trošile na osiguranje prije mega-ugovora Vilija Beroša? 'Brokerska provizija bode oči'

Nekoliko mjeseci prije uhićenja bivši ministar zdravstva, Vili Beroš, dogovorio je gotovo 80 milijuna eura težak posao osiguranja bolnica. Sve ih je objedinio u jedan ugovor, no cijena je umjesto dolje, otišla 100, 200 i više posto gore.

Situaciju je komentirala Beroševa nasljednica, Irena Hrstić. "U pitanju imate odmah negativnu riječ – je li bila greška? Osiguranje zdravstvenih djelatnika, pacijenata, opreme i građevinskog dijela zdravstvenih ustanova je nužno neophodna. Mislim da je bila dobra želja i dobra svrha", rekla je ministrica.

Beroševom željom realizirana je objedinjena javna nabava za 33 bolnice za iduće četiri godine. Do lani je svaka za sebe ugovarala osiguranje. Potres i inflacija učinili su svoje pa su premije narasle, objašnjavaju u Ministarstvu zdravstva. Pa smo krenuli provjeravati - koliko se cijena promijenila.

Redom smo nazivali bolnice po Hrvatskoj da ih pitamo koliko osiguranje plaćaju sada i dobivaju li bolju uslugu. I redom smo dobivali isti odgovor - obratite se Ministarstvu zdravstva.

Odgovorile su nam tek one bolnice koje su same ugovarale police, poput Svetog Duha koji će do 2026. plaćati 330 tisuća eura godišnje.

U Ministarstvu uvjeravaju da se prijašnje i sadašnje police ne mogu uspoređivati, jer ih neke bolnice nisu ni imale, a većina je bila podosigurana. Naglašavaju i da je vrijednost imovine bolnica trostruko narasla. Što je utjecalo na cijenu pitali smo i jednu od osiguravajućih kuća iz zajednice koja je dobila ugovor.

Kvalitetnije ali ne i jeftinije?

"Podaci o klijentima, kao i detalji svih polica i ugovora predstavljaju poslovnu tajnu te ne možemo komentirati javnu nabavu Ministarstva zdravstva, no podsjećamo kako je sva dokumentacija javno dostupna na stranicama portala javne nabave. Premija Croatia osiguranja formirana je sukladno traženim pokrićima te pravilima osigurateljne struke, a prema našoj procjeni visina traženih limita pokrića značajno premašuje mogućnosti bilo kojeg pojedinačnog osiguratelja da samostalno preuzme sve tražene obveze, stoga je oformljena zajednica osiguratelja", odgovorili su nam.

Objedinjena javna nabava znači manje troškove, ali ako je nešto kvalitetnije ne znači da mora biti jeftinije - objašnjava pak Dražen Jurković, direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu

"Kad analiziramo, kad dobijemo podatke, kad vidimo koliko su bolnice prije trošile, ne samo na osiguranja liječničkih pogrešaka nego i na kvarove skupih aparata, to usporedimo s premijom osiguranja koje se plaća danas. Činjenica je da je brokerska provizija bode oči, malo je previsoka", smatra Jurković.

Ima li što sporno, ministrica Hrstić nema namjeru provjeravati, za razliku od ostalih Beroševih javnih nabava. "Ako netko smatra da postoji potreba za reviziju, mislim da postoje silne institucije u Hrvatskoj, kao što je pokazao niz događaja do sada. Rade transparentno, rade svrsishodno", kaže Hrstić.

A da smatraju da će skupe police osiguranja biti svrsishodne može se iščitati iz još jednog odgovora Ministarstva. Poručuju da će ovaj sustav ubrzati postupak obrade odštetnih zahtjeva i za pogreške u liječenju.

