Liječnici bijesni: Za lažno bolovanje ići će na sud, a pacijenti će plaćati kazne

Obiteljski liječnici nezadovoljni su naputkom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) svojim ispostavama prema kojem bi liječnike kod kojih pronađu nepravilnosti u provedbi ugovorenih obveza trebali prijaviti prekršajnom sudu, u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Sankcije se tiču bolničkih liječnika zbog propisivanja lijekova mimo liste, na liječnike obiteljske medicine zbog duljine bolovanja, ali i na pacijente koji se prema spomenutom zakonu mogu prekršajno goniti ako simuliraju.

Novčanom kaznom se može kazniti i svaki osiguranik koji svjesno prouzroči bolovanje, namjerno sprječava ozdravljenje, za vrijeme bolovanja radi poljoprivredne ili druge poslove ili bez odobrenja liječnika otputuje iz mjesta prebivališta, prenosi Novi list.

S ovim napucima HZZO-a nastoje se smanjiti stope bolovanja koja se u Hrvatskoj kreće oko devet posto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kazne za pacijente i liječnike

Kazne idu od 660 do 2.650 eura za liječnika koji neosnovano drži pacijenta na bolovanju, od 1.060 do 1.990 eura za pacijente koji simuliraju, za vrijeme bolovanja rade ili odu na putovanje. One bi, vjeruju u HZZO-u, trebale građane odvratiti od neopravdanog traženja bolovanja, a liječnike motivirati da pacijente što prije vrate na posao.

Međutim, koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) zabrinuta je zbog toga, navodeći da naputke HZZO-a vide kao oblik pritiska i zastrašivanja.

"Zakon je takav, nije to nešto novo, ali to je dodatni pritisak na nas. Doživjeli smo to kao šamar i pokušaj zastrašivanja. Liječnici su revoltirati jer mi nikako nismo odgovorni za duljinu bolovanja naših pacijenata", ističe predsjednika KoHOM-a Zrinka Huđek Leskovar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kao krivca ističe duge liste čekanja na preglede i sporost vještačenja radne sposobnosti.

Ona pak vjeruje da je potez HZZO-a zapravo odmazda jer su u prosincu pozvali svoje članove da ne potpisuju aneks ugovora s HZZO-om.

"Ne možemo mi biti krivci za bolovanja, jer to je odnos liječnika i osiguranika. U razvijenim zemljama doktor otvori bolovanje na temelju medicinske indikacije, a dalje se to rješava između osiguranika i zdravstvenog osiguranja. Mi nismo tu da budemo kontrolori, nego da liječimo ljude", zaključuje predstavnica obiteljskih liječnika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnici više neće moći raditi privatno i u bolnicama: 'Ako budu trebali birati...'