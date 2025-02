Liječnici više neće moći raditi privatno i u bolnicama: 'To će tek biti katastrofa za javno zdravstvo'

Otkucalo je istodobnom radu liječnika u bolnicama i privatno ako se na prvi pregled čeka duže od 60 dana. Predlaže to novim pravilnikom Ministarstvo zdravstva.

"Pacijent mora dobiti uslugu onda kada mu je potrebna i mi moramo jasno definirati što ulazi u listu čekanja", kaže ministrica zdravstva Irena Hrstić.

"U listu čekanja vam ulazi zahtjev za prvim pregledom i da - mora nam biti cilj da se lista, onda vrijeme čekanja na prvi pregled apsolutno humanizira. Šezdeset dana vam je target cijelog ovog projekta gdje mi moramo doći do tih 60 dana", dodala je.

Duge liste čekanja

Na dijagnostičke pretrage trenutačno se u prosjeku čeka 126 dana. Da liječnicima rad u privatnim ustanovama treba ograničiti, slažu se i građani.

"Ja sam inače često kod liječnika i smatram da se to sve nešto brzo odrađuje i da to nije onako kako bi se trebali posvetiti", smatra Snježana Pavlić iz Siska.

"Apsolutno, najpametnija stvar bi to bila. Nisu Slovenci bez veze to napravili, samo to kod nas ne bude prošlo", mišljenja je Đuro Dragić iz Zagreba.

Odljev liječnika bit će još veći

Protive se tome bolnički liječnici.

"Postojeći pravilnik dobro regulira dopunski rad liječnika. Zato što omogućuje liječnicima dodatnu zaradu, što ih zadržava u javnom sustavu i Republici Hrvatskoj i potiče izvrsnost", kaže Samija Ropar, dopredsjednica Hrvatske liječničke komore.

"One liječnike koji pošteno i odgovorno rade svoj posao, a to su po mojem mišljenju velika većina, nikoga ne treba brinuti što oni rade van radnog vremena", kaže Boris Ujević, dopredsjednik HUBOL-a.

Upozoravaju da bi ograničenje moglo izazvati suprotan učinak - odljev liječnika i time još duže liste.

"Ako kolege budu prisiljene birati, mi se bojimo, kao što se boje kolege Slovenci trenutačno da će puno kolega odlučiti se za privatni sustav i na čemu smo onda?", upozorava Ropar.

"Problem su ove slikovne pretrage, magneti, CT, radiološke pretrage, a radiologa u Hrvatskoj ima malo i ako radiolozi budu morali birati između privatnog i javnog sektora i otići u privatni - to će tek biti katastrofa za javno zdravstvo", smatra Ujević.

Ministrica optimistična

Ministrica zbog upozorenja o odljevu ne strahuje. Novi pravilnik, poručuje, bit će sa svima usuglašen.

"Naravno da se može desiti da postoje određeni odljevi. Ako potencijalni rizik analize kriterija za davanje suglasnosti za dopunski rad bude na strani visokog rizika odlaska, onda ćemo korigirati smjernice", kaže ministrica Hrstić.

Pravilnik koji regulira javni i privatni rad liječnika u javnom savjetovanju bi se mogao naći već idućeg mjeseca.