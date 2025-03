RTL Danas u Banjoj Luci: Za Dodikom će raspisati tjeralicu?

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik ne misli stati s dizanjem tenzija u Bosni i Hercegovini. Krenuo je u izmjenu Ustava Republike Srpske kojim bi se odbacili svi zakoni kojima su do sada uspostavljene različite institucije po BiH, a entitet bi preuzeo brojne ovlasti države, uključujući pravo na samo-opredjeljenje i udruživanje s drugim državama.

Od svih dužnosnika u tijelima vlasti Republike Srpske i BiH zatražio je potvrdu lojalnosti njegovoj politici.

Stanje u Republici Srpskoj prati reporterka RTL-a Danas Ana Mlinarić koja se javila iz Banja Luke.

Mlinarić ističe da je sam Dodik tijekom dana iznio informaciju na sjednici Skupštine da mu je određen pritvor. "Rekao je da su za njega, predsjednika Skupštine i premijera RS-a raspisane tjeralice. U jednom trenutku okrenuo se prema predsjedniku skupštine i pitao ga ima li i on tu informaciju. No, danas je to vrlo teško potvrditi. S jedne strane iz Tužiteljstva na službeni upit nisu odgovorili, sa suda nisu htjeli potvrditi je li Tužiteljstvo zaista poslalo takav zahtjev i je li održano ročište na kojem je spomenutoj trojici određen istražni zatvor", poručila je RTL-ova reporterka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mlinarić je razgovarala s Antom Nobilom, koji je u prvom postupku bio odvjetnik Milorada Dodika. Nobilo kaže da nema nikakve informacije o tome jer oni ne priznaju sud i za njih taj poziv i postupak uopće ne postoji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Istražni zatvor zbog opasnosti od bijega

"Dodika u tom slučaju nitko ne zastupa. U ovom trenutku je i dalje neizvjesno i vrlo je teško potvrditi je li zaista raspisan pritvor. Jedan suradnik Milorada Dodika danas je ponovio isto što i predsjednik Republike Srpske. Tvrdi da su preko neposrednih kanala dobili informaciju da je sud odredio istražni zatvor zbog opasnosti od bijega, a i da će danas tijekom dana biti raspisana interna tjeralica", otkriva reporterka RTL-a Danas.

Objasnila je da to za Dodika ništa ne znači jer i dalje se čeka postupanje pravosudne policije. "Čuli smo i SIPU koja je rekla da bi njihovo uključenje u ovom slučaju predstavljalo sigurnosnu prijetnju i o tome su obavijestili ostale institucije", zaključuje reporterka.

Za to vrijeme Dodik pojačava pritisak. Danas se našao s predstavnicima Srba u državnim institucijama. Riječ je o njemu bliskim osobama, a sve se događa nakon što je Dodik javno pozivao Srbe da izađu iz institucija nakon što je zabranjen rad Tužiteljstvu, sudu i SIPI nakon što je propisana kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina za sve one koji ne poštuju te zakone.

Drugi vid pritiska je rasprava o izmjenama Ustava Republike Srpske. Mlinarić podsjeća da Dodiku za prihvaćanje izmjena trebaju dvije trećine, a sada ovisi kako koji klub računa dvotrećinsku većinu.

U tome mu nedostaju tri ili četiri ruke, a Dodik tvrdi da će cijela procedura biti gotova za 15-ak dana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Treba li se Dodik odazvati na saslušanje?

Nobilo je otkrio što je savjetovao Dodiku i treba li se odazvati pozivu na ispitivanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nemam mu što savjetovati, on zna što radi. Njegova je politika, odnosno politika Republike Srpske da ne priznaje Sud BiH i Tužiteljstvo. To je politički stav iz kojeg proizlazi njegov stav i stav njegovih kolega iz vrha politike Republike Srpske, da se ne treba odazvati pozivima. Tu nema prostora za pravne savjete jer on nije spreman ući u pravnu proceduru prema sudu BiH", kazao je Nobilo.

Što je još poručio, pogledajte u videu.