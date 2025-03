Božinović nam je otkrio tajne svog TikToka: 'Nije samo stvar jesi li influenser'

Nikad brže, i nikad oštrije. Tako je jučer izgledala reakcija MUP-a na informacije o deportiranim migrantima iz Njemačke. Snimljene video izjave postale su novi način komunikacije MUP-a, a na društvenim mrežama počeo se snimati i sam ministar unutarnji poslova (HDZ) Davor Božinović koji nam je za RTL Danas otkrio tajne svog TikToka.

Naime, Božinović sve češće dijeli videa na društvenim mrežama, od paljenja droge, pa sve do policijskih izazova. "Iskreno, ako me pitate koju ja najviše koristim kao konzument? Iskreno, najviše sam na Tiktoku", rekao je Božinović.

Upravo na toj mreži sebe pokazuje u svjetlu kakvom ga drugi nemaju prilike vidjeti, ali i šalje važne poruke, poput jučerašnje o vraćanju migranata iz Njemačke. Zašto se odlučio za novi način komunikacije u određenim situacijama, objasnio je za RTL Danas.

"Mislim da su i mene okolnosti na to natjerale. S jedne strane, toliko toga se danas događa i jednostavno ne možeš na jedan način klasičan da ga tako nazovem prenijeti sve no što bi trebao, mogao, morao građanima", kaže Božinović.

Pomaže mu Josip Granić

Iako u mobitelu ima i aplikacije za montiranje, pa neke objave uređuje sam, za društvene mreže ima pomoć bivšeg HGSS-ovca Josipa Granića.

"Evo, tu smo Josip i ja. Josip se izviještio, inače HGSS je uvijek bio poznat po odličnim objavama na društvenim mrežama, ja čini mi se da kad je sadržaj u pitanju nisam imao velik problem", objašnjava Božinović.

Glavni cilj zaokreta u komunikaciji je, objašnjava, da javnost dobije točnu i istinitu informaciju."Ono što mi je vrlo važno to je što sam shvatio da sadržaj ne mora biti trivijaln da bi bio gledan", ističe.

Na pitanje čita li sve komentare, odgovara da ne čita. "Ne, ne ne čitam sve, ali i to mi je logično, ima komentara koji su dobri, ima dosta lajkova, to su valjda pozitivni komentari, ima kritičnih, ima onih loji vrijeđaju, al dobro, to je demokracija, moram se naučiti s tim".

Kako je reagirala obitelj?

Posljednja objava koju je snimio u svom domu o Donaldu Trumpu izazvala je veliki interes javnosti, čak 115 tisuća pregleda.

"Nije samo stvar jesi li influenser, jesi li zgodan, jesi li bio na Baliju, već što možemo očekivati za sebe i svoju obitelj i djecu za godine koje dolaze", ističe Božinović.

Zanimalo nas je i što kažu njegovi u obitelji, prate li ga na TikToku. "Pa supruga prvo nije imala, ono što će ti to, kako ćeš, pogotovo ovaj jedan koji je dosta dobro prošao koji sam radio doslovno sam, uključujući i montažu u jednoj aplikaciji. Kad je vidjela što je to proizvelo rekla je wow".

Uz MUP, profile na svim mrežama sada ima i ministar. I ne boji ih se koristiti.