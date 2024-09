Milanović iznenađen Anušićevim kritikama na svoj račun: 'Niti jednom do sada se nije požalio'

Nakon što se ministar obrane Ivan Anušić u utorak požalio da "ne može ovako raditi" misleći pritom na suradnju s predsjednikom Zoranom Milanovićem, stiže odgovor s Pantovčaka putem društvenih mreža.

Milanović se oglasio na svom Facebook profilu te prokomentirao kako je iznenađen jer je, napominje, smatrao da su on i ministar Anušić dobro surađivali:

"Ministar obrane, gospodin Anušić, objavio je jučer kako nije zadovoljan našom suradnjom. I spominje probleme u vojsci koji se zbog toga ne mogu riješiti. Njegove riječi su me iznenadile jer u proteklih devet mjeseci, koliko je on ministar, mi smo dobro surađivali. Bolje rečeno, surađivali smo i donosili odluke na način kako je to i predviđeno hrvatskim Ustavom i zakonima. Od ministra obrane takvu suradnju jedino sam i očekivao, jer sam se i sam u našoj suradnji vodio isključivo slovom i duhom Ustava i zakona.

Ministar obrane niti jednom do sada nije se požalio na suradnju, niti mi je ukazao na bilo kakav problem u toj suradnji. A imao je prilika za to, jer smo se puno puta susreli i razgovarali. Volio bih zato čuti od ministra - što se to promijenilo u zadnjih mjesec dana? Ja mogu samo naslućivati i nekako mi se čini – a nisam jedini - da nezadovoljstvo ministra Anušića našom suradnjom koincidira baš nekako s početkom kampanje gospodina Primorca. A to može samo značiti da se i ministar Anušić bespogovorno stavio na uslugu Andreju Plenkoviću u njegovoj uzaludnoj namjeri da, ne birajući sredstva, pod svoju kontrolu stavi i instituciju predsjednika države. Nije dobro ako zbog političke kampanje ministar obrane – bilo svojevoljno, ili izvršavajući Plenkovićeve naloge - dovodi u pitanje ustavnu suradnju s predsjednikom države. Zna se - da me i ministar dobro razumije - tko je vrhovni zapovjednik OSRH, a ukoliko ministar obrane doista ima potrebu nešto mi reći o stanju u Hrvatskoj vojsci, zna se i gdje me može naći."

Podsjetimo, Anušić je jučer nakon sjednice predsjedništva HDZ-a dao izjavu za medije u kojoj je komentirao podatke o Milanovićevim letovima helikopterom te njihovu suradnju.

"Nemojte meni postavljati pitanja, pitajte predsjednika gdje ste 348 letjeli, zbog čega su te zapovjedi date, kuda vas je taj helikopter vodio, koji su sastanci bili", poručio je.

"MORH plaća te letove i oni nisu jeftini, ja bih s tim novcima možda učinio nešto bolje, možda unaprijedio status hrvatskog vojnika, podigao mu plaću, ne smanjio kao što je to radio predsjednik kad je bio premijer", dodao je Anušić, između ostalog.

Kazao je i kako od Milanovića očekuje da se ponaša s uvažavanjem. Naglasio je da njegov mandat traje devet mjeseci te je u tom razdoblju prešutio dosta problema.

