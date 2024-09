Ministar Anušić se požalio na Milanovića: 'Ne mogu više ovako raditi'

U utorak u 17 sati održana je sjednica Predsjedništva HDZ-a. Izjavu za medije dao je ministar obrane Ivan Anušić. Osvrnuo se na predsjednika Zorana Milanovića.

"Objaviti broj letova kojima se koristio predsjednik države je izašlo u medije prije općeg dopisa koji je išao od strane MORH-a. Razlika između letova je samo interpretacija. Ništa više. 74 naredbe je uputio predsjednik države. To je činjenica. Helikopter je letio ukupno 348 puta", rekao je Anušić i dodao neka bude transparentan.

Predsjednik ima pravo letjeti, ali on ima pravo reći da je to previše kao ministar obrane, naglasio je. Kaže kako želi vidjeti gdje se 348 puta helikopter kretao jednako kao što on mora polagati račune kao što i on mora.

"Na kraju krajeva, stavljanje te zapovjedi kao klasificirano ili tajno je već pokazalo zbog čega je toliko puta korišteno, da se javnost isključi iz tih informacija. Sjetimo se kad je s ratnim brodom otputovao u Albaniju šest dana što je bio poluprivatan posjet, pa je predsjednik to proglasio tajnim", rekao je Anušić.

Kaže kako premijer Andrej Plenković transparentno koristi resurse.

"Nemojte meni postavljati pitanja, pitajte predsjednika gdje ste 348 letjeli, zbog čega su te zapovjedi date, kuda vas je taj helikopter vodio, koji su sastanci bili", poručio je.

Dodao je da se on osobno vozi vozilom koje mu je njegov ured odredio, a da će na pisani upit dati sve podatke o tom vozilu i korištenju.

"U ovom trenutku je A8, jučer Volkswagen Touareg, temeljem onog što kao štićena osoba imam pravo", objasnio je.

"MORH plaća te letove i oni nisu jeftini, ja bih s tim novcima možda učinio nešto bolje, možda unaprijedio status hrvatskog vojnika, podigao mu plaću, ne smanjio kao što je to radio predsjednik kad je bio premijer", dodao je.

Kaže da od Milanovića očekuje da se ponaša s uvažavanjem. Naglasio je kako njegov mandat traje devet mjeseci te je u tom razdoblju prešutio dosta problema.

"Nisam to htio komunicirati jer nisam želio biti netko tko je došao i odmah pravi probleme, ali nakon 9 mjeseci ja na ovakav način više ne mogu raditi. Sad govorim vama, a rekao sam i premijeru – tražit ću izmjene zakona o obrani jer ovako više ne ide. Odnos između mene i predsjednika i premijera dovodi u pitanje normalno funkcioniranje Oružanih snaga", rekao je Anušić i dodao da neće dozvoliti da netko zloupotrebljava Oružane snage.