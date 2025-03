Pobijedio na Dori i zapalio internet - 'Kriv sam po optužnici', napisao je nekidan na društvenim mrežama pobjednik Dore, koji je u Hrvatskoj glavna tema već osam dana. Gost RTL Direkta bio je Marko Bošnjak.

Vokalni odmor je gotov? Glas ti se vratio?

Tako je imam svoj glas nazad. To je najvažniji instrument.

Koliko si dugo morao šutjeti?

Duže nego što jesam jer mi je bilo jako teško šutjeti. Jedan cijeli dan sam morao pisati na papir i dopisivati se s ljudima. To mi je dosta teško palo. Sad je malo bolje.

Jesi li mogao zamisliti da će tvoja pobjeda izazvati ovakvu lavinu reakcija?

Ja sam znao i očekivao da će reakcija biti, samo što nisam mislio da će biti u ovolikim razmjerima. Čak mi je u jednu ruku i drago da se hrvatski narod malo razdrmao i da smo dobili takvu polarizaciju društva. Mislim da je to bit umjetnika kao takvog - da izazove reakciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što kažeš na komentare iz crkvenih krugova? Svi prenose svećenika, jednog franjevca koji upozorava na tvoju pjesmu i kaže da je ona otrovna i da ljudi trebaju paziti što slušaju.

Mislim da u crkvenim krugovima ima puno stvari na koje ljudi trebaju paziti. Svećenici bi trebali biti više svećenici, nego glazbeni kritičari i tražiti neka dublja značenja koja odgovaraju više njihovim ideologijama nego onome što zapravo moja pjesma je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li tvoja pjesma sotonistička?

Ako je netko želi doživljavati kao takvu ja mu ne branim. Ja znam koja je bila svrha, mi smo bili inspirirani bajkama Ivicom i Maricom. Autori teksta su iz jednog inozemnog tima i skroz su to drugačije doživjeli kao i ja. Svi možemo protumačiti pjesmu kako želimo. Ja znam da nije sotonistička, ali ako je nekome zabavno da je doživljava kao takvu - slobodno.

Užasnuta sam primitivizmom na društvenim mrežama, kada smo najavili da si nam ti gost u roku pet minuta smo zabranili komentare jer je bilo jako puno neprimjerenih i primitivnih uvreda na račun tvoje seksualne orijentacije. Kako se nosiš s tim?

Ja sam ponosan na to što jesam. Mislim da je jako puno ljudi u Hrvatskoj i dalje primitivno i imaju uska shvaćanja svijeta. Ne zamjeram im i mislim da se opet trebaju referirati na tu kršćansku ljubav koju promoviraju i protiv koje se bore. Dosta su kontradiktorni, cijela ta hajka je puna paradoksa. Postalo mi je zabavno u svemu tome.

Jako je hrabro što si u Hrvatskoj javno rekao da si gej, mi u Hrvatskoj nemamo javnih osoba koje su to javno rekle. Je li neobično da je situacija takva i da si ti jedan od prvih koji je taj teret preuzeo na sebe?

Ja sam svjestan gdje mi živimo i kakvo je to okruženje. Ne čudi me, ali mi je u jednu ruku žalosno da sam ja morao biti taj prvi koji je preuzeo teret na sebe. Ponavljam, ponosan sam na to što jesam i želim to otvoreno živjeti i ne skrivati se. To je nešto na što želim staviti fokus jer nema potrebe da živimo život neiskreno. Treba živjeti punim plućima i autentično.

Napisao si na Instagramu: 'Moj jedini fokus je zakoračiti na tu pozornicu u Baselu i izvesti nastup života koji će biti nemoguće zaboraviti. Poboljšat ćemo ovo'. Što to znači? Kako će se tvoj nastup u Švicarskoj razlikovati od nastupa na Dori?

S timom ljudi s kojima sam surađivao na Dori sada radim na konceptu za Eurosong. Razvijamo ga do savršenstva, znamo gdje možemo puno napredovati i puno toga promijeniti tako da je moj fokus Eurosong, neke sporedne stvari su sada nevažne. Fokus je da razvalimo na toj pozornici i ostvarimo što bolji rezultat.

Vidjela sam da je piton Abdul, koji je bio i u ovom studiju, Ide li s tobom u Švicarsku?

Ja bih vrlo rado vodio Abdula svugdje sa sobom, ali nažalost zbog pravila koja Eurosong ima ne možemo imati bilo kakvu životinju na pozornici. Imamo ove plišane koje smo nosili na Dori. To će sigurno biti zanimljivo i naš zaštitni znak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako ti se čini konkurencija? Tko ti se čini zanimljiv i tko ti je najbolji?

Ima puno skandaloznijih pjesama od ove naše hrvatske. Super mi je Finska, Malta. Zanimljiva će godina biti, ima puno ljudi koji su mi interesantni. Ne mogu vjerovati da ću ih upoznati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koji ti je bio hrvatski favorit na Eurosongu svih ovih godina?

Najdraža ikad mi je Severinina 'Moja štikla'. To mi je nekako prvo sjećanje Hrvatske na Eurosongu. Znam da sam učio koreografiju ispred TV-a.

Jesi li od Baby Lasagne dobio neke savjete ili lekciju koju možeš od njega naučiti?

Nismo se još uvijek čuli, ali vjerujem da bi mi dobro došao jedan razgovor s njim jer je to čovjek koji je napravio fenomenalan rezultat. Postojala su velika očekivanja koja je on uspio opravdati. Ostavio je ogromne cipele za svakoga tko dolazi nakon njega. Bilo tko drugi da je išao na Eurosong nakon Baby Lasagne imao bi jako puno posla i puno očekivanja za opravdati. Vjerujem da se ne možemo na neki način uspoređivati i da će mi kad ćemo razgovarati dati dobre savjete kako da zadržim sebe i svoj mir.

Imam osjećaj da ti je na neki način teret Baby Lasagna jer su se prošle godine svi kolektivno u njega zaljubili, on je bio najbolji i onda si sad došao ti i tu su podijeljene reakcije. Koliko ti je to opterećenje?

Opterećenje, ali i zadovoljstvo. Ja sam sad u puno zahvalnijoj poziciji - mogu samo oduševiti i napraviti puno bolju stvar.

Što kažu u Hercegovini gdje si odrastao? Kakve su reakcije?

Ljudi koji su stvarno otvorenog uma i srca su ponosni jer sam njihove gore list koji je postigao nešto tako veliko. Ima i onih kojima sam sramota, ali mislim da je sramota njihova. Sramota treba promijeniti strane u današnjem društvu.