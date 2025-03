MISTERIOZNA LETJELICA / Pitanje na koje očito nikad nećemo dobiti odgovor

Bilo je to prije točno tri godine. Pristojni studenti u Domu Stjepan Radić već su spavali, kad ih je oko 23 sata probudilo podrhtavanje tla. Na parkiralište je pao sovjetski dron. Točnije, bespilotna letjelica Tu-141. Prošla je kroz Rumunjsku i Mađarsku i onda pala usred Zagreba. I to je to. To je sve što znamo o misterioznom sovjetskom dronu.

Tri godine otkako je letjelica oštetila 96 automobila, tri godine otkako je netko mogao poginuti zbog toga, tri godine otkako su se političari okupljali oko kratera kod studentskog doma mi nemamo pojma čiji je dron. Nemamo pojma ni je li imao bombu ili nije. Tadašnji ministar Banožić tvrdio je da je na dronu bila bomba teška 120 kilograma, premijer da je vjerojatno bila riječ o bombi a predsjednik Milanović nije htio tvrditi ništa. Pa tako da ni to ne znamo. Ukrajinci kažu nije njihov, a prošle godine u Zagreb je stigao i Boris Ruge, zamjenik glavnog tajnika NATO-a, koji je rekao: nije riječ o napadu Rusije na Hrvatsku, bila je to tehnička nezgoda. Samo je pitanje ČIJA? E to očito nikad nećemo doznati