Društvene mreže pune komentara na račun Marka Bošnjaka

Tko je ovdje zapravo otrovan? Torta u pjesmi Marka Bošnjaka, ili hrvatsko društvo? Nakon pobjede na Dori o Marku pišu kao redikulu, debilu, sotonistu, sprdačini. Lik je za ludnicu, ne javne nastupe, što veća luda, to bolji prolaz, g*vno.

“Nakon pobjede na Dori, Marko je nažalost bio izložen negativnim komentarima na društvenim mrežama, i kao što svi znamo homofobnim napadima. Ja mislim da to nije stav većine, nego manjine koja se protivi svim različitostima”, govori nam Krešimir Šuštić, PR menadžer Marka Bošnjaka.

Društvene mreže pune su homofobnih komentara: p*derčina, poremećaj hormona, da nije drpiguz ne bi ni uspio, je li ovo muško, žensko ili sotona, oslobodi Bože. Baš uoči Dore, Marko Bošnjak je za portal muzika.hr progovorio o takvim uvredama.

“Ljudi se ni ne potrude stati i razmisliti prije nego što nešto komentiraju, nego odmah kreću s napadima – i to isključivo na temelju moje seksualnosti. Ona im je očigledna jer je ne pokušavam prikriti; naprotiv, potpuno sam ono što jesam. I to jako frustrira mnoge ljude”, priznao je ovogodišnji predstavnik na Eurosongu, Marko Bošnjak.

Da, Hrvate u 2025. frustrira to što će nas na Euroviziji predstavljati LGBT osoba. A ovako je Marko i njegov “Poison Cake” doživljen u normalnom svijetu.

“Stvarno ne mogu vjerovati da se to događa, da on dobiva toliko negativnosti u Hrvatskoj. Hrvatska! Pa što se događa?! Jako sam šokiran. Ali izvan Hrvatske, on je jako voljen, mislim njegova pjesma je voljena. Znate, on je također dobio i glasove međunarodnih žirija”, govori nam Cinan Sadula, autor na najpoznatijoj stranici za obožavatelje Eurosonga, Wiwibloggsu.

“Mislim da je najveća priča u tome što nije pobijedio jedan bend koji je jako blizak s tom hrvatskom kršćanskom scenom i narativom, u kojem se ljudi otvoreno protive pobačaju. I sad se radi sve da se tog dečka što više oblati”, misli Ante Ljubičić, novinar Yammat FM-a.

Blati se Marka, blati se njegove “odvratne” stihove. Vijećnica Kerumovog HGS-a u splitskom gradskom vijeću, Lidija Bekavac, čak je pozvala na bojkot pjesme. Jer stihovi kakti aludiraju na poticanje osvete i ubojstva trovanjem.

“Da li ova pjesma pokazuje zločin u poželjnom svjetlu, gledajući spot ove pjesme sa zmijom u središtu svega ne možemo se oteti osjećaju nelagode i Zla. Ova pjesma je otrov za javni prostor i to je njena poruka” napisala je Lidija Bekavac na Facebooku.

I tako smo doznali da odrasli ljudi nemaju pojma što je metafora.

“Upravo tako! Nije da će napraviti otrovnu tortu i dati je svojim prijateljima ili tako nešto. Ne! To je umjetnost. On objašnjava svoje osjećaje i namjere nekim drugim riječima”, dodaje Cinan Sadula s Wiwibloggsa.

Opasna zmija zamjerila se i splitskom franjevcu Anti Vučkoviću, koji je zbog Marka Bošnjak citirao evanđelje po Marku.

“To je pjesma puna otrova. Izbjegavati! Pazite što slušate!”, objavio je Vučković.

Da Hrvati prelako sotoniziraju ljude, misli i teolog Dalibor Milas: “Dovoljno je da jedan svećenik objavi da je pjesma opasna, pa čak da i koketira sa sotonizmom, da bi masa zgrabila te neke svoje metafizičke vile i baklje i krenula u progon nečega što se nisu baš ni potrudili upoznati.”

Nešto kao primjerice lani Dejan Lovren. Koji je Rim Tim Tagi Dim nazvao demonizmom. Pa postao predmet sprdnje kad se ispostavilo da je Baby Lasagna - vjernik.

“Kod nas se to svodi na par bivših nogometaša koji bi trebali više šutjeti ili pričati o nogometu, nego se javljat o muzici. I tih par nekakvih svećenika koji u svemu vide sotonu, a npr. nisu glasni kad se priča o pedofilskim skandalima u Crkvi”, dodaje Ante Ljubičić s Yammat FM-a.

Cijela ova situacija pomalo podsjeća kao da smo se probudili u 50-im godinama prošlog stoljeća. Kada se zgražalo nad seksualiziranom plesom Elvisa Presleyja. A rock’n’roll je prozvan đavoljom glazbom. Sada se vražjim djelom proglašava “Poison Cake”, a dečka od 21 godinu vrijeđa.

“Dečko što god da je napravio, da je napravio i najsotonističkiju pjesmu na svijetu, nije zaslužio napade i uvrede, pogotovo ne od onih koji se smatraju Kršćanima, a pogotovo u doba korizme koje je jučer počelo” zaključuje teolog Dalibor Milas.

I tako su neki Hrvati veći katolici od pape Franje, koji su se u doba korizme odrekli civiliziranog ponašanja.