Što će Plenković reći? 'To je jedino što tražimo! Premijeru, slušali ste krive savjetnike'

Uoči najavljenog štrajka u školama, tri hrvatska sindikata poslala su premijeru Andreju Plenkoviću otvoreno pismo u kojem objašnjavaju razloge štrajka, ali i u kojem među ostalim poručuju i da su uvijek spremni za razgovor.

Pismo potpisuju Željko Stipić u ime školskog sindikata Preporod, Zrinko Turalija iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

Pismo prenosimo u cijelosti:

'Jedino što tražimo su zaštita i primjeren društveni status profesija'

"Poštovani predsjedniče Vlade RH, prije koji dan izjavili ste kako je štrajk u obrazovanju potpuno nepotreban te ste apelirali na racionalnost i razum. U pravu ste, ako stvari sagledamo racionalno i razumno, štrajk je nepotreban. Mi za zaposlenike u sustavu obrazovanja i znanosti ne tražimo nikakav poseban tretman. Ne oponiramo da su plaće rasle i ne tražimo ništa što već nekim drugim sektorima Vlada nije omogućila. Ne tražimo ni nešto što fiskalni kapaciteti ove zemlje trenutačno ne bi mogli podnijeti. Jedino što tražimo su zaštita i primjeren društveni status profesija koje zastupamo. Potpuno se slažemo da zbog toga ne bismo trebali štrajkati, no eto nas, pred samim štrajkom!

Trudili smo se ukazati Vašim ministrima, a i Vama tijekom prošle godine što je razlog nezadovoljstva među zaposlenima u obrazovanju i znanosti. Zbog toga smo organizirali čak tri prosvjeda koje je podupro relevantan broj naših članova, uručili smo Vam 40 000 potpisa koji govore o nezadovoljstvu koeficijentima, obratili smo se Vijeću za praćenje plaća. Obratili smo se i Vama osobno pismom 7. siječnja i ponovno 20. siječnja, kojima smo Vam željeli razjasniti da je komparativna pozicija plaća u našim sustavima ključni problem. Plaće u obrazovanju i znanosti kroz nove su koeficijente rasle, ali manje nego u drugim sustavima.

Sami ste u više navrata najavili da će se korigirati stvari koje u Uredbi o koeficijentima nisu dobre. No, punih godinu dana nije se korigiralo ništa. Ministar Piletić nam je u okviru mirenja jasno dao do znanja da Vlada do jeseni sigurno ni neće korigirati ništa.

'Analiza složenosti poslova nije adekvatno provedena'

Novim koeficijentima su pozicije radnih mjesta u našim sustavima urušene u odnosu na veliku većinu ostalih radnih mjesta u javnim službama i državnoj upravi. Vama je ta činjenica, sigurni smo, dobro poznata. Nju potvrđuje i ministar Fuchs kada stalno u javnosti ponavlja jedan te isti argument – da je u mandatima Vaše vlade plaća zaposlenima u obrazovanju rasla više od 60 posto, uvijek izbjegavajući taj rast staviti u odnos s rastom plaća u drugim dijelovima javnog i državnog sektora, uključujući i plaće državnih dužnosnika.

Urušavanje relativnog statusa radnih mjesta u obrazovanju i znanosti provedeno je bez racionalnih i razumnih argumenata. Analiza složenosti poslova nije adekvatno provedena. Nikada ni Vi niti Vaši ministri niste niti jednom rečenicom nastojali javno obrazložiti takvu politiku Vaše Vlade. Možda za takvu politiku postoje valjani argumenti. Ako postoje, voljeli bismo ih čuti i ući u raspravu o njima. To bi doista omogućilo racionalno i razumno sagledavanje stvari. Ali s obzirom na to da takve argumente nismo čuli, a nismo ih čuli zato jer ne postoje, očito je da moramo razgovarati drugom vrstom argumenata.

Učitelji, nastavnici, znanstvenici i sveučilišni profesori toga su svjesni i s time se neće pomiriti i dok se to ne korigira, niti mi možemo odustati od naših aktivnosti, niti Vi možete očekivati motivirane i zadovoljne zaposlenike u prosvjeti i znanosti!

'Premijeru, tada ste slušali krive savjetnike'

Niste početkom godine prihvatili naše pozive na dijalog i suradnju. Žao nam je zbog toga jer smatramo da je rješenje moguće i relativno lako dohvatljivo. Nažalost, jučerašnje izjave ministra Piletića o neplaćanju štrajka, kao i potpuno neprimjerene, ali ne prvi put izrečene insinuacije ministra Fuchsa da sindikati imaju nekakve skrivene razloge za štrajk, udaljavaju nas od mogućnosti dogovora te radikaliziraju stavove naših članova.

Još uvijek smo spremni za razgovor i još Vas jednom pozivamo na dijalog i apeliramo da u dogovoru i na razuman način, zajednički zaštitimo poziciju obrazovanja i znanosti. Iskreno bismo željeli izbjeći situaciju iz 2019. kada smo dugotrajnim štrajkom morali dolaziti do rješenja koje je bilo očito i prije njegovog početka.

Premijeru, tada ste slušali krive savjetnike. Apeliramo da sada uz Vaše savjetnike čujete što Vam imaju za poručiti i predstavnici Vaših zaposlenika te da tek onda donosite odluke o daljnjim potezima Vaše Vlade i načinu na koji ćete ovoj situaciji pristupiti!", stoji u pismu sindikata.

