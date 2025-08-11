Veleposlanik ispričao kako se kapetan Bekavac držao u zatvoru: 'Postoji rješenje da se izbjegne takav scenarij'

Kapetan duge plovidbe Marko Bekavac treći dan provodi na slobodi nakon neočekivanog puštanja iz turskog zatvora.

Bio je osuđen na 30 godina zatvoru nakon što je na brodu kojim je zapovijedao pronađeno 137 kilograma kokaina. U turskom zatvoru proveo je gotovo dvije godine. Za njegovu slobodu i dokazivanje nevinosti borili su se pravni tim, sindikat i Ministarstvo vanjskih poslova. Kapetan je iz Turske stigao obitelj na Čiovo.

Gost u studija RTL-a Danas bio je Hrvoje Cvitanović, hrvatski veleposlanik u Turskoj koji je cijelo vrijeme bio uključen u slučaj Bekavac. "Moram priznati da na početku to nije sve skupa tako dobro izgledalo zato što je na prva dva ročišta doista sve bilo protiv kapetana Bekavca i to tako da u obzir nisu uzete pojedine važne pozicije koje je sud trebao uzeti", ističe veleposlanik.

"Nažalost, to je situacija koju nismo mogli promijeniti. Sa strane veleposlanstva intervenirali smo kod odvjetničkog tima. Međutim, kako Republika Hrvatska ili naše diplomatsko konzularno predstavništvo nije niti stranka u sporu niti umješač, ne možemo intervenirati direktno. Pokušali smo se uhvatiti u koštac sa situacijom kakva je i biti od pomoći ne samo kapetanu Bekavcu nego i odvjetničkom timu u okviru naših nadležnosti", nastavio je Cvitanović.

Pohvalio Nevena Melvana

Na pitanje kako je moguće da je kapetan proveo dvije godine iza rešetaka iako je bilo jasno da ne može biti odgovoran po zapovjednoj odgovornosti, Cvitanović ističe: "Kapetan Bekavac bio je u zatvoru za vrijeme postupka istražnog i sva tri ročišta te svih žalbenih postupaka. Ne možemo na bilo koji način intervenirati na uskraćivanje postupka ni u presude koje su donesene. Međutim, odvjetnički tim je doista radio odlično, išao u žalbene postupke nakon svakog ročišta i pokušavao dodatno objasniti situaciju sudu i samom sucu, koji je u drugom i trećem ročištu bio izmijenjen. Došao je novi sudac koji nije imao toliko iskustva u predmetima koji se rade s pomorcima".

Pohvalio je Neven Melvana, predsjednika Sindikata pomoraca. "Odvjetnici su odradili stvarno odličan posao i moram spomenuti predsjednika Sindikata pomoraca, gospodina Melvana, koji je onda dodao i međunarodnu komponentu, uključivši sve moguće raspoložive agencije za zaštitu interesa pomorce koji su nam dali dodatnu perspektivu", ističe naš sugovornik.

"Moram priznati i to bih želio spomenuti, na mojem zadnjem razgovoru u Ministarstvu pravosuđa, kad sam dobio informaciju da će Vrhovni sud uzeti u obzir samo pozicije gdje bi se moglo dokazati ili ne direktnu povezanost kapetana Bekavca s narkoticima, tu mislim da smo imali dobre karte i da je to još dodatno pomoglo", dodao je Cvitanović.

Kako da se ovo više ne ponovi?

Ispričao je i kako se kapetan držao u zatvoru. "Moj kolega, voditelj konzularnog ureda u našem veleposlanstvu, razgovarajući s njim u desetak navrata pokušavao je vidjeti kako bismo mu mogli pomoći. Gospodin Bekavac bio je stabilan, naravno, na početku nije bio takav, ali to ne možemo ni očekivati. Što je proces dalje odmicao, bio je čvršći, konstruktivnije je sudjelovao u raspravama, samim ročištima što je dodatno pomoglo. U samom zatvoru doista se ponašao kooperativno pa je tamo napravio dobro ime, što je nama kao diplomatsku-konzularnom predstavništvu omogućilo da mu možda neku dodatnu sitnicu omogućimo.

Pomorci ističu da u sklopu Ujedinjenih naroda treba postići sporazumi i pravila kako se ovakvi slučajevi ne bi ponovili. Cvitanović na to poručuje: "O tome sam puno razgovarao s predsjednikom našeg sindikata. Radi se u situaciji gdje imate brod koji ima jednog vlasnika koji je registriran u drugoj državi. Svi pomorci koji su na tom brodu, uključujući i kapetana, su aranžirani od treće, četvrte i pete firme. Jednostavno, sam kapetan nema do kraja uvid na situaciju s njegovom posadom, a kamoli da bi mogao upoznati tu posadu".

Navodi da postoji rješenje da se izbjegne takav scenarij. "Trebalo bi se ići u smjeru toga da se konkretno može dokazati i treba dokazati povezanost, a ne putem onoga na što je sam turski sud išao - na zapovjednu odgovornost. Vrlo je to teško na brodu od 300 metara, koji ulazi, izlazi, vrši ukrcaj, iskraj, ljudi hodaju simo-tamo. Sami vlasnici nisu zainteresirani da bi povisili stupanj sigurnosti zato što to njima povećava troškove, a zapravo je odgovornost na kapetanu", zaključuje veleposlanik.