Uspjeh tihe diplomacije: Kako je kapetan Bekavac pušten iz turskog zatvora na slobodu?

Kapetan duge plovidbe Marko Bekavac napokon je na slobodi! Iz turskog zatvora stigao je u Hrvatsku. U vodu su pale teške optužbe za krijumčarenje droge zbog kojih je bio osuđen na 30 godina.

Nitko pa ni supruga nije znao da je agoniji splitskog kapetana duge plovidbe, Marka Bekavca, došao kraj. Nakon gotovo dvije godine pušten je iz turskog zatvora gdje je završio nakon optužbi za krijumčarenje droge i presude od 30 godina iza rešetaka.

Iz Splita se odmah uputio na Čiovo gdje vrijeme provodi s obitelji. Njegova je odvjetnica znala da postoji šansa za oslobođenjem, iako se još jučer mislilo da ga se tek premješta iz jednog zatvora - u drugi.

