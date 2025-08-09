MARATON LAĐA NA NERETVI /

U Metkoviću se nastavlja tradicija: Kako najbrže do štita kneza Domagoja?

A na krajnjem jugu nastavlja se tradicija! Udruga lađara i 28. godinu organizira maraton lađa na Neretvi. Natjecanje je to u kojem se lađari od mosta u Metkoviću utrkuju do Ploča na relaciji dugoj 22 i pol kilometra. Ove godine rekordan je broj prijavljenih, čak 33 ekipe počinju veslati točno u 17 sati. Do cilja će im trebati oko 2 sata i 15 minuta, a one najbrže očekuje nagrada - štit kneza Domagoja težak 37 kilograma. Više pogledajte u prilogu

9.8.2025.
17:18
RTL Danas
Maraton LađaNeretva
