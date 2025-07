MEĐIMURJE PROGLASILO NEPOGODU /

Suša opustošila 7.700 hektara: 'Ako država neće pomoći, mi ćemo doslovno propasti'

Foto: Rtl Danas

Sve to ostavilo je teške posljedice na brojnim kulturama što će dovesti do smanjenog uroda, a u nekim slučajevima i do potpune propasti usjeva. Za međimurske poljoprivrednike veliki su gubitci