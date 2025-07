Stručnjak o Milanovićevom potezu na mimohodu: 'Ima pravo na to, ali problem je u nečem drugom'

O detaljima protokola velikog vojnog mimohoda u RTL Danas govorio je stručnjak za protokol Zdeslav Perković.

Sudjelovali ste u svim dosadašnjim mimohodima. Po čemu će ovaj 2025. biti drukčiji od dosadašnjih?

Pa svaki taj mimohod je bio u svom vremenu i imao je svoje poruke. Prvi, dakle apsolutno jedan prvi displej, moći i snage. Operativnosti Hrvatskih oružanih snaga nakon pobjedničkih operacija. Onaj '97 je govorio uveliko i stavio završnu točku, zapravo na to, na jedan proces opremanja hrvatskih oružanih snaga i njihovih pobjedonosnih manevara. 2015. početak intenziviranja modernizacije oružanih snaga. A ovo što ćemo danas vidjeti, to je zaista jedna nova vojska. To je vojska koja je moderna, inkluzivna integrirana, vrlo vrlo djelotvorna, ne samo da brani svoj vlastiti teritorij, nego sudjeluje u partnerskim zadaćama u NATO-u.

Već danima pratimo vježbe, generalne probe svih rodova od policije i vojnika civilne zaštite. Kako vam to do sada izgleda?

Izgleda fenomenalno. Ešalon dolazi od jedne francuske riječi što znači prečka. To je jedna formacija u koju zapravo prolaze i ovakve oklopne jedinice, pješadijske jedinice po dubini ne u liniji formirane. Ove Patrije, kojih imamo 89, one prolaze na deset metara razlike međusobno tri metra razlike, brzinu od sedam kilometra na sat. Znate koja umjetnost je potrebna za to. Dakle, jedna koordinacija. Dronovima se gleda, naravno, iz zraka. To prije nije bilo moguće toliko, ali onda možete misliti što to znači.

U organizaciji sudjeluju i mnogi protokoli mnogih institucija. Koliki je to posao?

To je jedan timski rad. Apsolutno se traži iz svih institucija i Ureda predsjednika Sabora i Vlade i Ministarstva vanjskih poslova jedna fluidnost koja se postiže samo timskim radom. I to je vrlo kompleksno. Dakle, svaka od ovih služba protokola zadužena je za svoj segment koji će tamo onda doći, a sve se to treba bešavno sjediniti u jednu ljepotu.

Kome poruku šalje država ovakvim velikim vojnim mimohodom?

Kralj Fridrik II. je napravio začetke modernog mimohoda s idejom u kojoj poruke da vide snagu svojih oružanih snaga i služi za odvraćanje neprijatelja od ideje da ga napadne. To je kasnije nakon Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata bilo zapravo ideja svih mimohoda. Razlikuju se od onih u demokraciji, pogotovo u doba Hladnoga rata kojima je to bila prilika da se onda pokažu određeni borbeni sustavi i zapravo se malo zaplaše. Danas u demokracijama mislim da je to ideja vojske koja nije a part. To nije vojska koja postoji u zraku ili negdje. Ona je dio jednog društva, ona je dio demokratskih vrijednosti toga društva. I to se može vidjeti u američkim vojnim paradama.

Sjećamo se Franje Tuđmana u vojnoj uniformi kao vrhovni vojskovođa. Kolinda Grabar-Kitarović je bila u otvorenom džipu kao i on. No, imamo sada malo drukčijeg predsjednika koji je, evo, odbio otvoreni džip.

Engleski izraz za mimohod je Military Parade, a on se sastoji od dva dijela. On se sastoji od oružanog postroja ili službenog postroja i mimohoda tih postroja. Dakle, ideja prolaska u tom vozilu je zapravo samo odavanje počasti tim trupama koje će sudjelovati u mimohodu. Dakle, ono nema militarističke efekte. Dakle, bez obzira na to što je tu ministar obrane. Recimo, u Francuskoj obično bude vojni guverner Pariza ili načelnik glavnog stožera. To je ideja, a kasnije samo vojni mimohod ima više poruka. On govori o modernoj vojsci, o njezinu sposobnosti branjenja svog teritorija odvraćanja, o vojsci u društvu inkluzivnoj vojsci i on govori o jednostavnom ogromnom tehnološkom iskoraku koji je napravljen u opremu i nošenje oružja.

S obzirom na ovo što ste rekli je li onda Milanovićeva pogreška, što neće odati počast svim ovim sudionicima tako?

Pa ja ne bih to komentirao. Predsjednik ima pravo. Apsolutno mislim da je problem u nečem drugom. Mi nemamo standardizirano, mi nemamo doneseni red prvenstva. Mi nemamo opisane te ceremonije. Kada bi to bilo standardizirano, onda ne bi bilo moguće da se događa eventualno arbitražno, ovako ili onako kao što je to, recimo, slučaj u Francuskoj. Pa ni jedan francuski predsjednik nije da to nije napravio, ali to je druga zemlja. Druga kultura.

Ja ne bih rekao da to nije nikakva greška. To je on. Predsjednik ima pravo na to, ali moramo ići do toga da se to standardizira. Dakle, da napravimo nešto, što je jedan konsenzus u društvu.

Vojni mimohod će biti zapravo medijski spektakl. Bar kod nas na RTL-u

Francuzi plaču kad prolaze ešaloni, francuske ratne zastave, oružane snage, zato što znaju što to znači. Kad ti avioni nadlijeću i Hrvati plaču. Zato što to znači da država postoji, da je ona i snažna i moćna i voljna opstati i obraniti se.

Zašto su vojnici toliko gusti u tim ešalonima? Namjerno da bi se pokazalo ne samo njihova uvježbanost, disciplina, nego i zajedništvo. Ideja je da pokažemo zajedništvo, a to je vojni mimohod.

U vojsci kažu da su spremni i da ništa ne može poći po zlu. No ipak svjedočili smo u Francuskoj u paradi vojnika krvave glave nekoliko konja je izišlo iz parade. Što može poći po zlu?

Protokol je jedna stvar koju ni petrificirana, nije u kamenu. Znate, ono je neka stvar koju mi možemo pokušati samo ukrotiti. Takve se stvari događaju i rješavaju vrlo vrlo dobro. Recimo, slučajevi što se može dogoditi, može se, recimo, pokvariti neko vozilo. Mislim, tehnički je moguće, ali postoji tim za ekstrakciju koji onda to radi. Jednostavno je uvježbano i uvježbavaju upravo i tu eventualnost.

Zašto ne propustiti ovaj vojni mimohod?

Ne samo zbog domoljubnih poruka i bilo kakvih drugih poruka, nego trebaju vidjeti što je Hrvatska uspjela napraviti u ovih 25 godina. Dakle, gdje smo mi došli, koja je to tehnika. To nije militarizacija društva, to ono što ljudi često krivo govore. To je mogućnost jedne države da dokaže svoje postojanje i pravo na svoju obranu.