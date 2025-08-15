Šljiva ni za lijek, a treba ih biti dovoljno za pekmez i rakiju: 'Godina bi bila sasvim prosječna, ali...'

Za razliku od 2007. koju Ličani pamte po rekordnom urodu šljiva ili 2023. koja se pamti bez gotovo ijedne šljive u Lici, ova bi godina bila sasvim prosječna po urodu da zbog suše ne otpadaju sa stabala još nedozreli plodovi. A, ono što ostane mora se pažljivo podijeliti na pekmez i rakiju, ali i misliti na iduću godinu.

Ono što mu je ove godine dobro rodilo, lani nije i obratno. U Milanovom voćnjaku višanja i kruške su dale odličan urod, a za šljive je zabrinut jer otpadaju uslijed suše.

"Od 1 do 10, možemo reći da je 7 i ova i prošlogodišnja godina po urodu. Rakije obično bude do 40 litara kako je po zakonu propisano. Ove godine hoće li biti u tim granicama, možda će biti, prošle godine je bilo točno tako u tim granicama. Dakle bilo je, pošto malo slabiju radimo, i do 50 litara rakije", kaže Milan Štimac iz Mušaluka koji u voćnjaku ima tradicionalnu ličku sortu bistrica.

Milanova supruga Darinka od šljiva radi domaći pekmez za obitelj i prijatelje. Teglice se brzo razdijele.

Darinka otkrila svoj recept

"Recept od ovih ličkih šljiva plavih je da se dan prije operu, očiste i samelju. To se sutradan istrese u kotao i mora se miješati, kuha se cijeli dan, nekakvih 7 do 8 sati mora se kuhati uz miješanje. Sat vremena prije kraja se stavi, s obzirom na to koliko su šljive slatke, šećera po želji", kaže Darinka Štimac i dodaje kako ona na 15 kilograma šljiva obično stavi oko kilogram šećera, ali njena tajna je u tome što pekmez od šljiva začini malo i drugim voćem:

"Na otprilike 10 kilograma šljiva, doda se jedan do dva kilograma višanja koje sam prethodno zaledila. Otopim ih, sameljem te višnje i metnem unutra dva limuna, po mogućnosti da su domaća, iz Dalmacije. Gotov je onda kad prođeš sa "mješajom" i kad ti duboki trag ostane u pekmezu kao brazda", objasnila je.

Ipak, manji dio voća u Lici ode za proizvodnju marmelada, pekmeza i džemova, a veći se čuva za rakiju. Rakija se odavno ne proizvodi samo od šljiva, nego i od drugog voća. A, što se tiče jabuka, ove godine u okolici Gospića stvari ne stoje dobro. Redom otpadaju sa stabala.

Poznati i nagrađivani proizvođači rakije kažu da je godina krenula obećavajuće, a onda je sve pokvarila suša u lipnju.

"Šljiva je u sedmom mjesecu počela naglo otpadati, vrlo je sitna, strašno otpadaju. Ekstremne su temperature, biljka se valjda bori i odbacuje ih, tako da ne vjerujem da će biti puno voća", kaže Pavao Pavelić koji rakiju proizvodi zajedno sa sinom. I on je iz Mušaluka pored Perušića. Umiruje ih ipak činjenica da nije svugdje ista situacija s rodnošću kao što je bila 2023. kada uopće nije bilo šljiva u cijeloj Lici.

"Nešto je bolja situacija u Gackoj dolini pa bi mogli otkupiti voće za proizvodnju rakije, posebno kruške tepke koja je nama osnovna sirovina za proizvodnju rakije od kruške. Ovdje kod nas rijetko koje stablo da je rodilo", zaključuje Pavao.

Većina Ličana i ove će godine rakiju ipak proizvesti, ali i pažljivo čuvati jer tko zna kakva će biti iduća sezona.