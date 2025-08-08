REKORDI PADAJU, ŽIVCI PUCAJU /

Skoro dva milijuna vozila više na autocestama nego lani: Pitali smo HAK koji je dan najbolji za krenuti na put

Hrvatske autoceste obaraju rekorde. Prema njihovim podacima, broj vozila na autocestama pod njihovim upravljanjem, od početka godine do sada je značajno porastao. Prošlo ih je čak milijun i 900 tisuća više nego prošle godine u istom razdoblju U Hrvatskim autocestama smatraju kako s obzirom na takvo povećanje broja vozila, više nije moguće odrediti optimalno vrijeme ili dan za polazak na put jer zastoji i gužve mogu se dogoditi čak i zbog prometne nesreće s manjom štetom. 

Kad je najbolje krenuti na more i ne zapeti u gužvi? Koji je dan najbolji za krenuti na put? Razgovarali smo s Sandrom Pučić iz Hrvatskog autokluba. Cijeli razgovor pogledajte u videu

 

 

8.8.2025.
7:16
RTL Danas
Gužve Na AutocestamaTuristička SezonaHak
