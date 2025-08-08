Skoro dva milijuna vozila više na autocestama nego lani: Pitali smo HAK koji je dan najbolji za krenuti na put

REKORDI PADAJU, ŽIVCI PUCAJU /

Hrvatske autoceste obaraju rekorde. Prema njihovim podacima, broj vozila na autocestama pod njihovim upravljanjem, od početka godine do sada je značajno porastao. Prošlo ih je čak milijun i 900 tisuća više nego prošle godine u istom razdoblju U Hrvatskim autocestama smatraju kako s obzirom na takvo povećanje broja vozila, više nije moguće odrediti optimalno vrijeme ili dan za polazak na put jer zastoji i gužve mogu se dogoditi čak i zbog prometne nesreće s manjom štetom.

Kad je najbolje krenuti na more i ne zapeti u gužvi? Koji je dan najbolji za krenuti na put? Razgovarali smo s Sandrom Pučić iz Hrvatskog autokluba. Cijeli razgovor pogledajte u videu