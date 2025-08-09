Sinj spreman za Alku: Evo tko dolazi umjesto Milanovića i Plenkovića

Sinjska Alka počinje sutra u 16.30 sati. Čuli smo da predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković ne dolaze, no stiže predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Razgovarali smo s tajnikom Viteškog alkarskog društva Ivanom Nasićem.

Je li sve spremno za sutra?

Jest. Mi smo već tri, četiri dana nakon onog potopa bili spremni. Najvažnije je da nismo imali ozljeda na onoj Alci, da nitko od Alkara i alkarskih momaka nije imao nikakvih posljedica. Isto tako da su i konji ostali u formi. Naši alkari su već od utorka imali kondicijske treninge s konjima. Od četvrtka su krenuli s probama. Evo, danas je završna proba i sutra, naravno, očekujemo da bude prava Alka. Vremenska prognoza nam je povoljna. Prema tome neće biti potopa ni nikakvih šansi za odgodu.

Jesu li svi oni ljudi koji su imali karte, a možda nisu imali račun uspjeli zamijeniti od prošlog tjedna za ovaj tjedan?

Mi smo morali zauzeti jedan generalni stav. Dakle, pojedinačno, naravno, možda netko i nije se uspio dočepati svoje ulaznice, ali na vrijeme smo dali obavijest na koji regularni način se mogu ulaznice ili zamijeniti ili dobiti povrat novca, odnosno oni koji su imali pravo odlukom Upravnog odbora na besplatne ulaznice do danas do 12 sati mogli su to preuzeti. Svi ostali, dakle, moći će kupiti ulaznice. Danas, tijekom jutra i jučer tijekom jutra bila je prodaja koja se nastavlja sutra ujutro.

Jeste li uputili poziv premijeru i predsjedniku? Dolazi li netko od njih?

Mi smo ponovili pozivnice za sve uzvanike, to je onaj dio gledatelja Alke koji su u VIP loži. Neki od njih su uzvratili da će nazočiti sutrašnjoj Alci. Ali ono što mogu reći da predsjednik države upućuje svoga izaslanika, to će biti general Kundid, da se pozivu odazvao predsjednik Sabora g. Jandroković, a da će premijera zastupati ministar Medved.

Hoće li sutra biti jednako ljudi kao i što je bilo prošloga tjedna ili očekujete ipak neki manji broj?

Pa prema interesu za ulaznicama, ja očekujem da će jednak broj ljudi biti.