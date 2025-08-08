Šef interventne otkrio detalje brutalnog uhićenja: Odluka je pala zbog jedne stvari

Filmsko uhićenje odvijalo se jučer u Varaždinu, nakon što su locirali skrovište kradljivca skupih automobila.

Interventna postrojba policije temeljito se pripremila za akciju. U munjevitom upadu u kuću kroz razbijeni prozor savladali su ga bez pružanja otpora. Policija sumnja kako je prošlog mjeseca ukrao skupocjeni automobil vrijedan 110.000 eura.

Koristio ga je s ukradenim registarskim pločicama, te s još jednim suradnikom iz jedne trgovine je ukrao 6000 eura. Prilikom pretresa u skrovištu lopova su pronađeni kokain i marihuana.

Razgovarali smo sa Sinišom Vukom, zapovjednikom Interventne jedinice policije PU varaždinske, koji je otkrio detalje ove spektakularne akcije.

"Policijski službenici kriminalističke policije PU varaždinske došli su do saznanja o mogućem počinitelju više kaznenih djela. Shodno procjeni da bi prilikom uhićenja moglo doći do pružanja otpora, a posebice pružanja otpora vatrenim oružjem, odluka je pala da se angažiraju policijski službenici Interventne jedinice policije", pojasnio je.

Otkrio je i kako je reagirao uhićenih i je li se opirao.

"Mi rabimo silu shodno razmjeru pružanja otpora. Mogu napomenuti da prilikom uhićenja nije došlo ni do ozljeđivanja počinitelja, kao ni policijskih službenika, a u konačnici to nam je i cilj", naveo je.

'Bitna nam je brzina reakcije'

Puno segmenata u takvim situacijama. "Priprema ovisi o vremenskom periodu koji dobijemo. Nekad imate vremena malo više, a nekad je period jako kratak. Ali, s obzirom na iskustva i godine odrađivanja određenih zadaća u sklopu obuke koju provodimo s policijskim službenicima, brzo se prilagođavamo određenim situacijama, posebice kad su u pitanju počinitelji kod kojih postoji mogućnost pružanja otpora vatrenim oružjem. Nama je bitna brzina reakcije, što znači da čim prije odradimo zadaću, uđemo u određeni prostor u kojem se počinitelj nalazi i čim prije ga stavimo pod nadzor", objasnio je.

"Naravno, koristimo sva moguća tehnička pomagala koja imamo na raspolaganju, a u ovoj situaciji definitivno se dron pokazao jako svrsishodnim, s obzirom na plan prilikom pripreme i održavanja same zadaće."

Kakve karakteristike mora imati policajac, odnosno kako se treba ponašati u ovakvoj akciji?

Psihofizička sprema je tu na prvom mjestu. Naravno, zahtijeva se velika priprema što se tiče kondicije. Vidjeli ste sami da tijekom da savladavamo prepreke, koristimo i ljestve, policijski službenici moraju biti vrhunski spremni - fizički, uz poslove vezane za oružje, tu su i borilačke vještine. To je kompletna priprema", istaknuo je naš sugovornik.