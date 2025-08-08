Cure novi detalji tragedije kod Podgore. Načelnik poručio: 'Ovdje suživota više nema'

MALO MJESTO VRIJE /

Pogrdni natpisi osvanuli su na kući dvojice Poljaka u mjestu Igrane kraj Podgore. Uhićeni su u ponedjeljak jer su prvo odgurnuli 68-godišnju susjedu koja im se žalila što buče, a potom fizički nasrnuli na njezina brata koji joj je priskočio u pomoć. Napadnuti Nikša je preminuo.

Poljaci su mu pokušali pružiti prvu pomoć, ali nije mu bilo spasa. Policija ih je uhitila i zadržala do otriježnjenja.

Policija istražuje i tko je išarao uvredljivim grafitima kuću Poljaka. U rasvjetljavanju cijelog događaja pomažu i poljski policajci.

Brojne svijećeispred kuće preminulog Nikše ostale su nakon okupljanja mještana koji su mu odali počast. Pred kamere ne žele, ali nam telefonski pričaju da uhićeni Poljaci godinama bukom teroriziraju turiste i stanovnike Igrana.

Ante Miličić, načelnik Podgore, poručuje: 'Ja bih apelirao da oni prodaju kuće jer ovdje suživota više nema. Ja znam kako ljudi Igrana dišu. Ali ja nisam taj koji može tako nešto reći'. Više pogledajte u prilogu