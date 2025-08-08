SJEDAJU ZA STOL /

Putin kroz NATO zračni prostor stiže u naše susjedstvo? Ovo je moguće mjesto sastanka s Trumpom

Do kraja dana istječe ultimatum američkog predsjednika Donalda Trumpa ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da prekine s napadima na Ukrajinu. Rusiji je zaprijetio sankcijama!

Trump i Putin pripremaju se za povijesni sastanak, ali datum ni mjesto nisu poznati. Uz Ujedinjene Arapske Emirate spominje si Mađarska, čiji je premijer Viktor Orban blizak i s Trumpom i Putinom. Međutim, do tamo bi ruski predsjednik morao letjeti u NATO zračnom prostoru.

Prema pisanju medija, prijedlog SAD-a je zamrzavanje konflikta na 50 do 100 godina uz priznanje područja koje trenutačno kontrolira Moskva. Rješenje je to od kojeg strahuju Ukrajinci jer je Moskva 2022. napala usprkos ranije potpisanim mirovnim sporazumima u Minsku. 

Više u prilogu 

8.8.2025.
20:09
Ana Mlinarić
Vladimir PutinDonald Trump
