Prošlo je 30 godina od prestanka opće opasnosti u Karlovcu: 'Osjećao sam se kao Spartanac'

U Turnju se obilježava 30 godina od završetka operacije Oluja.

Točno u 19 sati, 7. kolovoza 1995. sirenom se proslavio prestanak opće opasnosti za Karlovčane. Kolone branitelja i građana krenule su prema Muzeju Domovinskog rata u gradskoj četvrti Turnju - simbolu obrane grada Karlovca.

Nakon odane počasti poginulim braniteljima, simbolično se predaju zastave mladima - budućnosti grada, a slijedi bogati cjelovečernji program.

'Osjećao se se kao Spartanac'

"Spletom okolnosti da sam sa svojim vodom među prvima bio gdje sam trebao biti gdje sam stavio zastavu na kotu. Moje srce je bilo ogromno. U to vrijeme to je značilo da neprijateljska vojska odlazi i da se mi vraćamo na Turanj, a bili smo prognanici i osjećao sam se kao Spartanac", prisjetio se hrvatski branitelj Zlatko Papa.

U Turnju danas je fokus na budućnost, zato su zastave sudionici u akciji Oluja simbolično predali u ruke svojoj djeci. Hrvatski branitelj Ivica Broz za RTL Danas otkrio je kako je to sve izgledalo prije 30 godina.

"Uspomene naviru i danas. Bio je četvrtak ujutro u 5 sati kad su krenule prve granate. Mi, djelatnici Službe motrenja i obavješćivanja Centra za obavješćivanje u Karlovcu imali smo svoje osmatračnice i čim je krenula prva granatiranja, prvi zvukovi granata u Karlovcu, označena je opća opasnost i koja je trajala praktički sve dane do kraja Oluje. Veselje je bilo u gradu 7. kolovoza u popodnevnim satima, u 19.40 označen je kraj opće opasnosti. Od tog trenutka Karlovac je eksplodirao. Mladi i stari izišli su vani na Korzo. Zastave, veselje, pjesma, do duboko u noć. Svi su jednostavno osjetili su da je to trenutak kad je sve završilo i da se Karlovac može osjećati slobodnim", prisjetio se Broz.