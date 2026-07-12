Poziv stigao iza ponoći, jedan za drugim gorjeli automobili: Što se to dogodilo u Zagrebu?

Vatrena subotnja noć bila je u zagrebačkim Sesvetama. U požaru koji je izbio u autoservisu izgorjelo je najmanje deset automobila, a vatra je zahvatila i brodicu u dvorištu.

Automobili su jedan za drugim nestajali u plamenu, dok su susjedi iz okolnih kuća slušali snažno pucanje.

"Čuo sam pucnjavu, kao da su petarde. Ne razumijem se, možda je plastika, ali dosta je pucalo", rekao je Zlatko Brezovečki iz Zagreba.

Njegov susjed Drago Jelušić kaže da su prizori bili zastrašujući.

"Užasno. Dobro je da nije došlo do nas jer smo im prvi susjedi", rekao je.

Požar se nije proširio zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca. U intervenciji je sudjelovalo više od 25 vatrogasaca sa šest vozila.

"Gašenje vozila zahtjevno je zbog mogućih eksplozija i naglog rasta temperature, ali vatrogasci su za takve intervencije obučeni", rekao je Marko Pešut, glasnogovornik Vatrogasne zajednice Grada Zagreba.

'Već je šest automobila bilo u plamenu'

Dojava je zaprimljena 22 minute nakon ponoći, a kada su vatrogasci stigli, vatra je već zahvatila više automobila.

"Kad su došli, već je šest auta bilo u plamenu. Poslije je stigla policija i cijela je ulica bila puna vatrogasaca", ispričao je Franjo Gabud.

Kolika je materijalna šteta i što je točno izazvalo požar, utvrdit će policijski očevid.

Vlasnik autoservisa tijekom dana nije bio na mjestu događaja niti se javljao na telefon. Susjedi, međutim, za njega imaju samo riječi hvale.

"Znam ga od 1985. godine. Dobar je čovjek i nije se nikome zamjerio", rekao je Dragomir Stanišić.

Dio susjeda sumnja da je požar podmetnut, no policija zasad nije potvrdila uzrok. Više će biti poznato nakon završetka očevida.