Pogledajte s čime se bore komunalni redari u Splitu: Po noći im trebaju zaštitari i policija

Nedozvoljeno postavljeni štandovi, prodaja bez dozvole, dreka i divljanje na ulici - sve je to pod budnim okom splitskih komunalnih redara. U samo posljednja dva mjeseca ispisali su 454 kazne.

"Prvenstveno smo fokusirani na zonu A, a što je javnosti najviše interesantno to je ispijanje alkoholnih pića u zoni A, te delikvencija mladih uglavnom stranaca u 90 posto slučajeva, te smo fokusirani na to, no nije to jedini posao komunalnog redarstva", rekao je Josip Gabelica, voditelj Odsjeka za redarstvo Grada Splita.

Kazne za nedolično ponašanje u staroj gradskoj jezgri se kreću od 150 do 300 eura. U 2022. izdano ih je 1020, a prošle godine petstotinjak. Tu su i table s upozorenjima za turiste po gradu, ali njih malo tko primjećuje.

"OK, znači moram odjenuti majicu? Bar u starom dijelu grada! Super, jer nisam znala za to", govori Sarah iz Švicarske dok Maria iz Brazila govori: 'Čula sam da se ne smije u centru ispijati alkohol na ulici. Čula sam i za kazne'. Ipak Cocco iz Velike Britanije navodi kako nije znala za to: 'Pa to je ludo, nitko me nije upozorio'.

Najviše posla imaju u noćnim satima

Prekršaji su brojni, ali komunalci imaju milosti, pa dosta nepravilnosti prođe samo sa upozorenjem…

Najviše posla u sezonu redari imaju u noćnim satima kada na teren izlaze sa zaštitarima, ali i policijom. Uriniranje i ispijanja alkohola nasred ulice, ali i galama glavni su problemi.

"Imamo ispomoć zaštitara koji sprječavaju neugodne scene. Moram napomenuti da je to mladost od 19 do 25 godina iz stranih zemalja. Uglavnom su mirni. Međutim dešavaju se te eskalacije pojedinca", navodi Gabelica.

Kaznama unatoč, stanje mira i reda u centru još nije idealno. Više pogledajte u prilogu.