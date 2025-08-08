Ovo je Matija, čovjek velikog srca: Neće prodati već podijelit tri tone krušaka Vinkovčanima

Kruške su još danas u hladnjači, a Matija Kovačić ih priprema za transport i sutrašnju podjelu Vinkovčanima.

„Uzet će za kompot, uzet će za pojesti, jako je ugodna oku i jako ugodna i za jesti, odlična sorta.“ kaže Matija Kovačić, voćar iz Bokšića.

Priča počinje u voćnjaku gdje na 5 hektara zemljišta obitelj Kovačić uzgaja kruške, a to kažu nije posao nego život.

„Stvarno morate biti u voćnjaku stalno, morate od najmanje sitnice do ne znam, najvećih stvari paziti, od bolesti, štetnika.“ kaže Matija.

„Znači nije to samo evo kruška se sad pojavila i to je to, znači bilo je tu puno stvari koje su prethodile tome da bi mi do ovoga došli.“ kaže Kristina Kovačić, Matijina supruga.

'Treba usrećiti ljude'

Prošlih godina kruške su stradavale od vremenskih nepogoda, a ove godine u voćnjaku ih je dočekalo neugodno iznenađenje.

„Krenuli smo brati, no netko je bio brži, otuđili su nam nekih 5-6 tona krušaka vrijednosti par tisuća eura.“ kaže Matija.

A ono što im nisu ukrali odlučili su podijeliti.

„Ja pretpostavljam da zbilja ima ljudi koji si ne mogu priuštiti uopće ni kilu krušaka u trgovini pa evo, ako će to možda na jedan dan usrećiti neku bakicu, djeda – zašto ne.“ kaže Kristina.

Tim više što je iznajmljena hladnjača u kojoj su ih držali prodana prije krušaka, pa su procijenili da ih je bolje podijeliti nego ići u borbu s vremenom i tržištem.

„Problem je kod trgovačkih lanaca, dakle taj da uvijek traže te neke perfekcije, ovdje u ovom slučaju nisu baš te perfektne po njihovim standardima, međutim to je odlična konzumna kruška, neka ljudi uživaju, to mi je bit.“ kaže Matija.

Vinkovčani: 'To je pravi čovjek'

Vinkovčani iznenađeni i oduševljeni tim potezom.

„To je dobro djelo, neki ljudi su možda i željni toga voća, a to je vrlo zdravo i slažem se s tim.“ kaže Kristina iz Vinkovaca.

„To je prekrasno, takvih ljudi treba više danas, svaka čast.“ kaže Martina.

„To je pravi čovjek, stvarno, malo je takvih koji mogu nešto takvo da učine.“ kaže Pero.

Obitelj Kovačić vjeruje da se dobro dobrim vraća i da se sve događa s razlogom pa i susret Dubrovčanke sa Šokcem u Vukovaru, na Dan sjećanja kada je počela njihova budućnost. U voćnjaku su sada s malim Vlahom koji kruške još nije probao, ali kašice napravljene od njih uskoro hoće.

Kruške koje neće otići u kašice bit će besplatno podijeljene u Vinkovcima na parkiralištu trgovačkog centra sutra ujutro u 7 sati.