Od pumpe do pumpe cijena istog tanka i 11 eura jeftinija! Čak ako je i distributer isti

Suprotno svim strahovima, iako tržište slobodno vozi, cijene goriva ostale su, barem za sada, u istoj traci. Scenarij drastičnog poskupljenja nije se ostvario.

Krešimir Leskovar iz Zagreba bojao se da će se cijene dignuti u nebo, međutim nisu: "Cijene su ostale na solidnoj razini. Ja mislim da su prihvatljive."

S jedne strane – cijena je prihvatljiva, no s druge – ona varira od postaje do postaje.

Kruno Zrinski iz Zagreba otkriva nam jednu stvar: "Primijetio sam da je cijena na nekim benzinskim postajama drugačija nego na drugima, ali sve je to u par centi".

Pratiti cijene itekako se isplati s obzirom na to da već mjesec dana distributeri sami određuju koliko stoji litra goriva. Cijene se razlikuju od pumpe do pumpe.

I kod istog distributera razlike u cijeni

Pa tako, primjerice, ista vrsta premium goriva, kod istog distributera, ali na različitim pumpama stoji čak 23 centa više. Na prosječnom spremniku od 50 litara ta razlika znači uštedu od 11 i pol eura.

Tin Bašić, urednik portala cijenegoriva.info, pojašnjava: "Kada je Vlada određivala cijene naftnih derivata, prije mjesec dana razlika između Eurosupera 95 i njegove premium inačice bila je između 30 i 35 centi, ovisno o naftnoj kompaniji. Međutim, danas je ta razlika između 10 i 11 centi."

Ipak, za razliku od drastičnih promjena cijena premium goriva, obični benzin u posljednjih mjesec dana pojeftinio je tek jedan cent, dok je dizel jeftiniji četiri centa po litri.

BArel jeftiniji nego prije 10 godina

Energetski stručnjak Igor Dekanić ukazuje: "Ako se sjetimo da je u godini prije potpisivanja Pariškog sporazuma, to je bilo prije 10 godina, tada su cijene sirove nafte bile 100 dolara po barelu, i ako uzmemo u obzir inflaciju, današnje cijene ispod 70 dolara za barel su zapravo dvostruko niže nego prije 10 godina."

Iako tržište samo formira cijene, gorivo u Hrvatskoj i dalje je, u prosjeku, jeftinije nego u mnogim zemljama u okruženju. Prema podacima Europske komisije…

Među državama koje plaćaju gorivo skuplje su Grčka, Njemačka, Italija, Francuska, Austrija, Srbija, Slovačka i Mađarska. Jeftinije od nas trenutačno prolaze Slovenci, Česi, Rumunji, Poljaci, Bugari, ali i vozači iz susjedne Bosne i Hercegovine.

Iako trenutačne cijene u Hrvatskoj nisu rekordno visoke, pitanje je do kada će ostati stabilne. Mali distributeri upozoravaju da korekcija nije isključena.

Boris Podobnik, predsjednik Udruge malih distributera goriva, kaže nam: "Treba imati u vidu kako je ograničenje cijena trajalo tri godine, sigurno da su se skupili neki dugovi i mi možemo očekivati da će u neposrednoj budućnosti doći do određenih korekcija, ali te korekcije sigurno neće biti jako velike. Radit će se o nekoliko centi."

Iz Ministarstva gospodarstva danas jasno poručuju: neopravdan i prekomjeran rast cijena neće se tolerirati. Ako se, kojim slučajem, i dogodi – cijene goriva ponovno će formirati Banski dvori.