O tome se šuškalo, malo tko je vjerovao - sad su potvrdili: Imamo rupu!

Tirkizno, kristalno čisto more. Mirisna borovina. Kad je neka zemlja toliko lijepa kao što je naša, njen je turizam nemoguće uništiti. Ili će nama majstorima i to uspjeti?

Margarita Šeić, koja radi u turizmu u Opatiji, potvrđuje da je gostiju manje: "Hoteli su prazni i sami gosti nas pitaju gdje su vam gosti."

Ivan Gospodnetić, vlasnik restorana na Hvaru, kaže da su danak platili oni koji su malo "poletjeli". Svake godine ista priča. Sezona je, navodno, podbacila. Josip je skiper taxi glisera na Hvaru, radi već pet godina i kaže: "Nije bajno baš, nije nešto."

Kaže da je svake godine sve lošije.

A onda se prvi put dogodila jedna stvar.

Petar Vušković, ekonomski analitičar i konzultant, otkriva: "Prvi puta je službena statistika potvrdila subjektivni dojam vlasnika apartmana, hotelijera, vlasnika ugostiteljskih objekata da ipak gostiju ima nešto malo manje nego što je to prošle godine u srpnju."

Tijekom srpnja je zabilježeno 4,17 milijuna dolazaka stranih turista, što je dva posto manje u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Domaćih turista je došlo 429 tisuća, što je pad od jedan posto. Podaci su to Hrvatske turističke zajednice.

Pad dolazaka i noćenja je, realno, i veći, jer je i ove godine veći i broj novih smještajnih jedinica nego što ih je bilo lani.

Devet je hotela više, 16 kampova i čak 1359 domaćinstava više nego u srpnju 2024.

Za rupu krive cijene

Gosti na Jadran najčešće dolaze zbog sunca i mora pa srpanjskom rezultatu nije pomoglo srpanjsko vrijeme. Auto smo destinacija. Turisti prate prognoze pa su mnogi, iako su razmišljali o last minute aranžmanu, od putovanja odustali. No neki ipak razlog srpanjske rupe ne vide u lošem vremenu nego u cijenama. Slavinko je turist iz Bosne i Hercegovine i kaže nam: "Po mom mišljenju sezona je pala. S obzirom na cijene. Mislim da su poskupjeli hrana i piće. E, sad, za koliko? Sigurno za jedno dvadesetak posto za razliku od prošle godine."

Sandra je stigla iz Nizozemske, kaže da će mijenjati destinaciju ako se nastavi divljanje cijena.

Visoke cijene u turizmu uglavnom se više odraze na potrošnju nego na broj dolazaka, a potrošnja je veća. Prema podacima Porezne, ovog srpnja potrošili smo 319 milijuna eura više nego u istom mjesecu lani. Povećan je i broj računa.

Ekonomski analitičar Vušković kaže: "Treba naglasiti i da će vrlo teško biti nadmašiti prošlogodišnji rast u turizmu od 4 posto. Dakle, zadane parametre od 109 milijuna noćenja, 13 milijardi eura i 20 milijuna dolazaka gostiju. Vidite, u ekonomiji keeping score, držati rezultat, je vrlo teško."

Držati odličan turistički rezultat nekim gradovima i općinama uspijeva iz godine u godinu. I dok njezina susjedna Baška Voda ima srpanjski minus u dolascima od 9 posto u odnosu na lani, Makarska je u plusu. Blagom i jedva primjetnom, ali plusu.

Zvonko je vlasnik apartmana i kaže: "Cili kolovoz i rujan smo mi popunjeni. Nemamo nikakvih problema. Mislim da ima puno ljudi koji svake godine reču da je 30 posto manje. To je standardno u nas."

Za Tončija, vlasnika apartmana, je normalno da je prazan onaj koji je podigao cijenu s 50 na 100 eura za mali apartman: "I on kuka..." No zadovoljan je vlasnik apartmana u Makarskoj Ivo, kaže bit će zadovoljni ako ovako bude i iduće godine.

No Zani iz Sarajeva kod nas je bilo divno: "Volili bi da još ostajemo. Šta je, tu je. Vratit ćemo se sljedeće godine."

Jedino ugostitelji kažu – može to i bolje.

Mario je vlasnik konobe i kaže da je i lipanj lagano podbacio: "Srpanj je u totalnome podbačaju. Sad, dal' je to zbog visokih cijena ili je neka kriza na pomolu, ne znan, ali je baš onako izuzetno bio slabiji sedmi misec ove godine."

I Zagreb je jedan od gradova koji je iz turističkog srpnja izišao u plusu. I to kakvom!

Darja Dragoje, voditeljica Odjela za odnose s javnošću Turističke zajednice Grada Zagreba, kaže: "Osam posto više noćenja i dva posto više dolazaka."

Dio odličnih turističkih rezultata glavni grad ostvario je i zahvaljujući Thompsonovu koncertu. Početkom kolovoza održavalo se i nešto posve drukčije – kongres Jehovinih svjedoka koji su došli već krajem srpnja. Njih čak 15 000.

Dragoje dodaje: "I sami koncerti, ali i cjelokupna kulturna ponuda u gradu Zagrebu, sigurno su jedan od aduta koji privlači posjetitelje."

I zračne luke su u srpnju bilježile povećanje naspram istog mjeseca prošle godine. U splitskoj je taj mjesec bio najprometniji u povijesti. Najbolji srpanj ikad i za zadarsku zračnu luku. Zagrebačka je otpremila 9 posto više putnika nego lani.