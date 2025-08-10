SUMNJA U NASILNU SMRT /

Nevjerica u Rogotinu, nitko ne zna kako je beba umrla: 'Vidimo - policijsko auto ide u selo'

Majka nesretne bebe već ima dvoje djece, a sumnja se na nasilnu smrt

10.8.2025.
19:07
Carmen Kartelo Lončarević
Rogotin
Što se sinoć događalo iza ovih zidova i zbog čega je ugašen jedan mali život? Tragedija je potresla 500-tinjak stanovnika Rogotina koji nerado o tome pričaju, Velimir Zderić iz mjesta govori nam: "Ja sam bio u crkvi, izašao u 11 i pol sati, doma došao, ništa pojma nemam. Izašao vanka, vidim Željku tu, pita neka beba nađena vamo-tamo, pojma ja nemam za to."

Poznato je da se radi o ženi koja je kao samohrana majka živjela u roditeljskoj kući. Već ima dvoje djece predškolskog uzrasta. Treću je trudnoću navodno skrivala.

Velimir nastavlja: "Kad sam izašao iz kuće, vidio sam da je prošlo policijsko auto u selo. Ništa drugo. Do tada ništa nije bilo."

Detalji i okolnosti tragedije tek se utvrđuju.  Dubrovačko-neretvanska policija zasad nema izjava. Potvrđuju tek da provode izvide.

"S obzirom na iznimnu osjetljivost slučaja i zaštitu privatnosti obitelji, apeliramo na suzdržanost od daljnjih objava dok se ne prikupe sve relevantne činjenice", objavila je policija.

Tijelo je prebačeno u dubrovačku Opću bolnicu na obdukciju kojom će se utvrditi uzrok smrti. 

Ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik Marijo Bekić iznio je detalje: "Jutros oko četiri sata beživotno tijelo novorođenčeta je donešeno u opću bolnicu Dubrovnik. Plan je da se sutra završi obdukcija s tim da će glavni nalazi vjerojatno sutra biti dostupni, a kroz nekoliko dana će biti dostupni i završni nalazi s obzirom na potrebu histološkog testiranja."

Dok se čeka rasplet ovog nemilog događaja, nikome nije jasno zašto je jedan život završio prije nego što je počeo.

