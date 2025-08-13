Nestvarnih 80 posto radnika u Hrvatskoj pati od opasnog sindroma: 'Više nisam mogao'

Perfekcionist u životu i u poslu, Ozren Širanović svoj fokus usmjerava na vlastiti studio za tetoviranje i uklanjanje tetovaža. Odluka da se kvalitetno posveti vlastitom poduzetničkom projektu imala je posljedice na njegovo zdravlje i privatni život.

„Manjak koncentracije, manjak fokusa, nesanice. Normalno da se prelijeva iz poslovnog u privatno. Uvijek naši ukućani s kojima živimo, partner, djeca ili roditelji osjete. Ne možeš dovoljno dobro sakriti“, tvrdi Širanović. Nakon četiri godine neprestanog rada, ovog je ljeta konačno odlučio uzeti zasluženi predah.

„Više nisam mogao. Da se radilo o tome da treba ostati, više nisam imao ni mentalni ni fizički kapacitet za gurati dalje. U jednom trenu, moraš stvarno podvući crtu i reći da je dosta, rekuperirati se, probati napuniti baterije i onda se vratiti“, ističe.

Burnout pogađa većinu radnika

Ono što je prošao Ozren doživljava čak četvero od petero Hrvata. Prema istraživanju portala MojPosao, 80 posto radnika doživjelo je tzv. burnout ili sagorijevanje. Ključni razlog je nedostatak priznanja za obavljeni rad.

„Prevelika količina radnih zadataka, nedostatak podrške nadređenih osoba, učestale kritike od strane šefova, loši međuljudski odnosi, prevelika odgovornost u poslu i loša ravnoteža odnosno manjak ravnoteže privatnog i poslovnog života“, tvrdi Alen Mrvac, glasnogovornik portala MojPosao.

Iako psihička opterećenost može dovesti do težih zdravstvenih problema, polovina radnika još nikad nije uzela bolovanje zbog iscrpljenosti. „Mentalno zdravlje je neodvojiv dio od zdravlja općenito pa dakle i fizičkog zdravlja. Potpuno jasno da kategorija bolovanja radi burnouta je nešto što moramo uzeti s punom ozbiljnošću“, kaže liječnik opće prakse Andrej Ćuš.

Prepoznavanje simptoma nije jednostavno ni za liječnike opće prakse. „Takav čovjek ima radni učinak koji je smanjen, osjeća se loše. Osjeća čak i simptome koji su fantomski poput bolova, zasićenosti - a gladan je“, kazao je.

„Pravovremena pošteda od rada omogućuje oporavak, smanjuje rizik od pogoršanja i pomaže očuvati dugoročnu radnu sposobnost. Liječnici obiteljske medicine bi trebali ovakva stanja shvatiti ozbiljno, a kod pojave prvih simptoma preporučuje se omogućiti privremenu poštedu od rada i uputiti pacijenta na psihološku obradu“, ističe psiholog Božidar Nikša Tarabić.

Ovo je vaš znak da se zaustavite i duboko udahnete, možda vam treba više nego što mislite