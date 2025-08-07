Nestašica inzulina bez kojeg neki ne mogu živjeti! Doznajemo što se događa i kad stiže u ljekarne

Došlo je do nestašice inzulina u ljekarnama diljem Hrvatske. Bez tih lijekova osobe s dijabetesom tipa 1 ne mogu živjeti. U Ministarstvu zdravstva kažu da saznanja o nestašici nemaju jer u Halmed nisu stigle nikakve prijave da lijekova nedostaje, a za eventualnu pojačanju potrošnju krive turističku sezonu.

"Unazad mjesec dana pacijenti nazovu i kažu nam da su u pojedinim ljekarnama nedostupni inzulini, najčešće Novorapid i Fiasp. Na prvu je to bila velika panika, međutim dosad nismo imali pacijente koji su imali strašne posljedice. Rješavamo to da ili preporučimo inzuline koji su trenutno dostupni ili svaka defektura bi se za par dana premostila, znači inzulina bi bilo dovoljno", kazala nam je Anica Radoš Kajić, pročelnica Poliklinike za endokrinologiju i dijabetologiju KB-a Merkur

Sve detalje reporterka RTL-a Danas Maja Lipovšćak Garvanović doznala je u razgovoru s Anom Soldo, predsjednicom ljekarničke komore.

Nedostaje li inzulina, kojeg točno i kad ga možemo očekivati?

Mi smo ovaj tjedan zaprimili informaciju da na tržištu nema brzodjelujućeg inzulina i ono što smo mi u našoj ingerenciji mogli napraviti je to da smo provjerili status po ljekarnama, kolege su nam javile da postoji otežana isporuka tih lijekova već nekoliko tjedana i kontaktirali smo proizvođače.

Javili su nam da su već jučer uputili nove količine prema veledrogerijama tako da bi sutra ili u ponedjeljak bi već trebalo doći do ljekarne i pacijenata.

Kakav je to brzodjelujući inzulin?

To vam je lijek koji kad primijenite brzo djeluje na zdravstveno stanje. Uglavnom ga koriste pacijenti koji imaju primjenu inzulina više puta dnevno i oni pacijenti koji koriste inzulinske pumpe. Za njih je zapravo taj lijek dosta važan.

Što ako ga nemaju? Do ponedjeljka je ipak nekoliko dana. Kako se mogu snaći, koja je alternativa?

Moraju se javit liječniku. Alternative nema jer drugi proizvođač koji je dostupan na tržištu također sad ima otežanu distribuciju. Mi smo dobili informaciju od pacijenata da nema lijeka. Niti su javili da je otežana isporuka niti da nisu imali dovoljne količine koji su tražili za pacijente.

U Ministarstvu kažu da nemaju dojavu da nedostaje lijekova, da su rekli iz Halmeda da problema ne bi trebalo biti. No, vi ipak kažete da ima problema.

Proizvođač nije prijavio nestašicu u Halmed koja je njegova zakonska obaveza zato što vjerojatno nisu imali službenu nestašicu u ljekarni. Nestašica je ono kad znate da vam neće doći lijek u Hrvatsku. Ono što su oni nama rekli je da je u srpnju bila povećana potražnja za tim lijekom. Moguće da je to zbog turista. Tako da je nastao taj kratki period kad u svim ljekarnama nije bilo. Nemamo informaciju da je bio pacijent koji nije imao potreban lijek u ovih zadnjih tjedan dana.

Koji je onda savjet pacijentima? Da pretraže više ljekarni? Što da rade?

Ono što je važno reći je da se situacija normalizira već od sutra i da nema potrebe od nakupljanjem lijeka i ako trebaju lijek a nemaju baš ni jednu dozu - onda se moraju javi svom liječniku koji će im adekvatno posložiti razinu glukoze u krvi.

Imate možda informaciju - kakva je situacija u bolnicama?

Taj lijek se rijetko primjenjuje u bolnicama. To nije bolnički lijek. Vi u bolnici kad dobijete dijagnozu dijabetesa dobijete adekvatnu terapiju i idete kod svog liječnika obiteljske medicine i na recept dobijete u ljekarni lijek. Tako da. Tako da za bolnice nestašica tog lijeka nije neka tema.

Spomenuli ste da inzulina drugog dobavljača također nedostaje. Ima li još nekih lijekova koji nedostaju?

Mi nismo imali nikad kritičnu nestašicu i za svaku bolest smo imali adekvatnu terapiju. Ne uvijek nužno ono što pacijentu treba, ali liječnik uvijek ima neku drugu opciju koje može pacijentu ponuditi da njegovo zdravstveno stanje bude u redu.