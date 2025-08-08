Ne nazire se kraj drame oko azbesta, Šuta otkrio detalje iz nedavne prošlosti: Nešto se prešutjelo?

Tenzije oko broda s azbestom ne smiruju se. I dalje je u splitskom škveru. Ne žele ga građani, ne želi ni gradska vlast. Čekao se inspekcijski nadzor koji je pokazao da azbest u Hrvatskoj ni u Splitu ne smije ostati. Reporterka RTL-a Danas pitala je gradonačelnika Splita Tomislava Šutu što se zapravo onda čeka jer brod je i dalje tu.

Tko je na potezu?

Na potezu je svakako upravo i sam vlasnik, gospodin Debeljak da brod čim prije odvede iz Splita odvede iz RH. Mislim da je Ministarstvo zaštite okoliša bilo vrlo jasno sa svojim stavom da što se tiče recikliranja samih brodova i što se tiče Zakona o gospodarenju otpadom da azbestu nije mjesto u Hrvatskoj. To je opasni azbest, opasan je i kao otpad i ono što je vrlo važno je da Grad Split i okolica i dalje svjesno što znači azbest na ovome području i koliko je ljudi oboljelo.

Kad ste rekli da je Uprava na potezu, jeste li čuli s gospodinom Debeljakom?

Pozvao sam ga kao gradonačelnik da stane ispred građana i da kaže da će brod otići van Splita. I on je sada na potezu. Ja očekujem tu njegovu odluku i mislim da sve ostale bilo kakve izjave i opravdanja ne dolaze u obzir.

Vijećnici Centra prozvali su vas i rekli su da uskratite podršku Vladi ako nemate podršku za odlazak ovog broda iz Splita.

Ja sam bio vrlo jasan u svojim stavovima, komuniciram s premijerom i s ministrima i moj stav je vrlo jasan, a meni je drago da oporba sada shvatila da je škver u Splitu, da imamo problem jer dok su bili na vlasti i ništa nisu po tom pitanju poduzeli. Jedini sam kao oporba tada i kao kandidat za gradonačelnika jasno kazao da ovakav model upravljanja škvera nije održiv i nije prihvatljiv za Grad Split i da se određeni koraci moraju poduzeti. Ono što sam komunicirao da Grad Split treba dobiti prostor na upravljanje, da se koncesija mora izmijeniti i isto tako da postoji dug za koncesiju i da koncesija se Brodosplitu treba oduzeti.

Ako gospodin Debeljak ne pristane da odvede brod iz Splita koja institucija ga može prisiliti na to?

Postoje nadležna tijela i bilo kakvi zahvati da budu, naravno da postoje i tijela koja o tome sigurno vode računa, a to je Ministarstvo unutarnjih poslova i sigurno da to ide u koordinaciji s nadležnim ministarstvom, odnosno Državnim inspektoratom.

Građani su već dva puta prosvjedovali. Treći prosvjed se očekuje u ponedjeljak. Hoćete li se priključiti građanima?

Ja sam za prosvjede, na strani sam građana. Bio sam na prosvjedu kad je bio ispred Banovine. Moje poruke su bile vrlo jasne. Tako i sada stojim pri tome da građani imaju pravo na zdravlje, na čist okoliš i jedini način je da brod ode van Splita.

Tko je uopće dozvolio da ovaj brod uđe u Split?

To trebate pitati nadležnom ministarstvo, ali smatram da se nije smjelo dogoditi da brod uđe u Split, da uđe u vode Republike Hrvatske. Koliko sam dobio informaciju da je bio određeni zahtjev u travnju i da nitko od nadležnih nije postupio po tom zahtjevu i da je bio prešutno od strane nadležne administracije i jednostavno je na takav način onda ušao u sam grad.