Splićani se ne mire s ostankom broda u svom gradu: 'Očito nešto muljaju'

U Brodosplitu su počeli radovi na talijanskom putničkom brodu na kojem se nalaze azbestni paneli, zbog čega Splićani danima prosvjeduju. Iako iz splitskog škvera uvjeravaju da štetnih čestica u zraku nema niti će ih biti, ekološki aktivisti najavljuju nove akcije. U međuvremenu, oglasio se i Državni inspektorat.

Kažu kako je u dosadašnjem tijeku nadzora utvrđeno da postupak demontaže navedenih panela još nije započeo, već se trenutačno na brodu izvode radovi premještanja brodskog namještaja.

"U vezi s planiranim radovima demontaže panela koji sadrže azbest, inspekcija zaštite okoliša upozorila je pravnu osobu na zapisnik da se opasni azbestni otpad, koji će nastati tim postupkom, ne može zbrinuti u Republici Hrvatskoj, sukladno članku 117. Zakona o gospodarenju otpadom. Inspekcija zaštite okoliša o navedenome će obavijestiti i vlasnika broda Moby Drea.

Paneli koji sadrže azbest, a koji se planiraju ukloniti demontažom s broda Moby Drea, smatraju se opasnim otpadom koji podliježe prethodnom notifikacijskom postupku i pribavljanju odobrenja nadležnog tijela za provedbu Uredbe o pošiljkama otpada", naglašava DIRH-a.

Nadležne inspekcije i dalje će provoditi aktivnosti s ciljem očuvanja javnog zdravlja, zaštite okoliša te zaštite interesa Republike Hrvatske.

Splićani najavili novi prosvjed

Splićani se ne mire s ostankom broda u svom gradu i najavljuju nove prosvjede. Detalje je u RTL Danas otkrio Ante Tešija iz građanske incijative "Zdravi Split".

Brod je i dalje tu. Jeste li očekivali da će napustiti splitski škver?

Ne nismo očekivali jer je očito da muljaju. Očito je da izazivaju. Očito je da imaju neki svoj skriveni plan. Brod je trebao već pri ulasku u naše teritorijalne vode biti spriječen i vraćen. Puno toga smo rekli u ovo vrijeme, ali kažem sljedeće - mi nećemo odustati od naše namjere. Dakle, sutra je tiskovna konferencija na Sustipanu, gdje će ljudi koji znaju o čemu govore i zdravstveni stručnjaci oko azbesta iznijeti svoj stav, a u ponedjeljak u 11 sati na Matejušci organiziramo veliki skup građana Splita, Solina, Kaštela i svi drugi koji se osjećaju ugroženima da nam dođu da se pridruže jer nije svejedno koliko će nas biti. Ovo nije politički skup. Ovo nije skup u bilo kakvu korist. Ovo je skup obrane od napasti koja se zove azbest. Kao što vidite, škver je za nas, brod još tu. Šta oni rade unutra? Mi ovog momenta ne znamo. Oni daju neke informacije kako su počeli s radom. Nisu počeli s radom. Možda miču neku stolicu ili neka vrata premještaju, m to ne znamo jer to nije bitno. Dakle, oni dobivaju na vremenu i pokušavaju nekako narod uvjeriti da imaju sve papire, da je sve sređeno, da nema nikakve opasnosti. Jučer smo bili na solinskoj širini i vidjeli smo na koji način oni zbrinjavaju otpad. Ako će tako zbrinjavati i u utrobi broda, onda im daleko kuća od naše.

Oglasilo se i Ministarstvo zaštite okoliša. Kaže da Brodosplit nema dozvole za iskrcavanje deponiranje, odnosno za ikakav rad tim azbestom. Što sad?

Što dalje da pričamo? To je ministarstvo, to je naša vlast. Oni su rekli svoje. Premijer je rekao da brodu nije mjesto da mora vani. Gradonačelnici Splita, Solina i Kaštela su rekli da mu nije tu mjesto. Svi mi kažemo da mu nije to mjesto i šta tražimo? Šta više čekamo? Nema oklijevanja, nema traženja nekih sitnica kad imamo 10 razloga da ga pošaljemo ća. Dakle, on mora van ovog akvatorija, jer po zakonu on nije smio unijeti taj azbest. Može uploviti kao putnički brod, kao i svi drugi brodovi, ali ovo nije putnički brod. Ovo je nikakav brod. Ovaj je brod duhova, nema ni kapetana, nema ni kormilara, on nema ništa. Dakle, on u svojoj utrobi nema ništa. Možda kojega štakora, njega su otegli s razlogom koji se zna. Ide na rezanje u Tursku. Ovdje će iskrcati otpad i taj otpad Ministarstvo okoliša je reklo, ne smije biti. Znači, ako oni to skidaju, oni ga ne smiju vani ostaviti. Oni ga moraju nositi sa sobom, pa neka ga nose sada ovako, pa neka ga negdje na pučini, u Italiji, Genovi, u Grčkoj i Turskoj, neka ga tamo odvidavaju. Zašto ćemo im mi dozvoliti da to rade ovdje? Ako mi sada ne uspijemo, mi smo kapitulirali.