Pogledajte četiri ključne točke: Hoće li ovo zaustaviti afere u sportskim savezima?

STRUČNJACI SU SKEPTIČNI /

Krovna sportska udruženja i sportski savezi morat će javno objaviti svaki euro iz državnog proračuna, sve računa i sve donacije sponzora.

Propisano je to novim Pravilnikom koji je predstavio ministar turizma i sporta Tonči Glavina i time nakon lavine afera u sportskim savezima, najavio veću transparentnost u trošenju javnog novca.

Glavina svim aferama u sportskim savezima na kraj želi stati kroz četiri ključne promjene - transparentnost troškova, programa, kriterija za dodjelu sredstava i evidenciju financijskog praćenja.

Istodobno, glavni osumnjičeni za izvlačenje više od 30 milijuna eura, Vedran Pavlek, i dalje se protivi izručenju Hrvatskoj.

Mišljenje stručnjaka

Stručnjaci su skeptični zbog brzine donošenja pravilnika.

"Nikad nećete moći do kraja znati koliko košta nešto. Ako imate neki trening, primjerice, od skijaša, koliko ljudi u principu zna koliko je trošak nekog treninga skijaša? Vrlo malo. Treba nešto napraviti, dobro je da se nešto napravi, treba ići k transparentnosti, ali prvenstveno treba društvo postati transparentno i samim time će nestati korupcija u sportu, kada nestane i u društvu", smatra stručnjak za sport Marin Galić.

