Lelekice o podršci Baby Lasagne i Jakova Jozinovića: 'Naša mala zemlja se drži zajedno'

Hrvatska je izborila veliko finale Eurosonga! Grupa Lelek u prvoj polufinalnoj večeri nastupila je treća s pjesmom "Andromeda" i izborila plasman u veliko finale 70. Eurosonga.

Ovogodišnje natjecanje obilježile su i političke poruke te kontroverze zbog sudjelovanja Izraela. Tijekom nastupa iz publike se moglo čuti skandiranje “Stop genocidu”, dok je pet zemalja - Španjolska, Irska, Nizozemska, Slovenija i Island bojkotiralo ovogodišnji Eurosong zbog izraelske politike prema Gazi.

Grupa Lelek nakon prve polufinalne večer i dalje zauzima 13. mjesto na eurovizijskim prognozama, a najveće šanse za pobjedu ima Finska, zatim Grčka pa Danska i Francuska.

O nastupu i njihovim očekivanjima razgovarali smo s hrvatskim predstavnicama.

Kako je bilo na jučerašnjem nastupu?

"Bilo je neopisivo. Mislila sam da će se sleći dojmovi, ali nisu se slegli, meni se nisu slegli. Ne znam koji je to osjećaj, iskreno. Mislim da je kombinacija svega. Ali jako smo ponosne, prije svega, što smo otpjevale tu pjesmu i znale zašto je pjevamo i kome je pjevamo. Baš je bilo emotivno", rekla je Judita Štroga.

Nama se nastup jako svidio, pogotovo onaj dio u zraku. Je li bilo jako teško to izvesti?

"U početku je, normalno, sve je to izgledalo zastrašujuće kada su počele pripreme, ali onda uz puno vježbe i svega postaje zanimljivo i sigurno. Tako da, uživala sam u tome kao i sve cure u cijelom nastupu. Eto, sad još da u finalu opravdamo očekivanja", rekla je Inka Večerina Perušić.

Korina, kako si ti sve doživjela?

"Toliko mjeseci truda i rada na ovom nastupu za samo tih tri minute je, u jednu ruku, malo tužno što toliko brzo prođe, a u drugu ruku nas je preplavio toliki val emocija odmah nakon tog nastupa. Baš sam sretna i ponosna na sve nas i na cijeli tim. Stvarno smo si dali truda i stvarno smo htjele ući u to finale i eto, prošle smo i presretne smo", rekla je Korina Olivia Rogić.

Podrške stižu sa svih strana, pohvalili su vas Baby Lasagna i Jakov Jozinović. Koliko vam znači ta podrška kolega?

"Jako puno, ekstremno puno. Jako puno emocija, da se naša mala zemlja drži tako zajedno kada su takve stvari u pitanju i hvala im od srca na tome, na silnoj podršci. Neopisivo je, hvala im", rekla je Judita.

Osjećate li pritisak za subotu?

"Pa i ne čak. Mislim, uvijek ima malo pritiska, velika je ovo stvar. Još i ovo što je Judita rekla, ovaj Eurosong ima baš neki sportski duh, što se tiče podrške sa svih strana i od drugih izvođača. Jako nam to puno znači, vidimo da su ponosni što smo već ušle u finale. Velika je to stvar, i za nas kao grupu, i za cijelu Hrvatsku. Tako da, mislim da je malo manji možda pritisak za taj nastup, nego što je bio jučer, ali vidjet ćemo", rekla je Korina.