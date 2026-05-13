BIT ĆE NAPETO

Što Hrvati očekuju od Lelekica u finalu Eurosonga? Ivanov komentar puno je toga rekao...

13.5.2026.
17:14
U Beču je u utorak održano prvo polufinale jubilarnog, 70. izdanja Eurosonga. Naše predstavnice, grupa Lelek, nastupile su treće s pjesmom 'Andromeda' i izborile plasman u veliko finale koje će se održati u subotu.

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Što očekujete od nastupa grupe Lelek u finalu Eurosonga?" 

Evo nekoliko vaših odgovora:

"Djevojkama želim puno uspjeha u finalu Eurosonga, ali mi je žao što nije dalje prošla Crna Gora. Jer imaju bolju pjesmu od nekih koji su prošli", poručio je Tomislav Dujmić.

"Bez obzira na to što ponekad znamo biti nerealni kad su u pitanju nastupi naših predstavnika, ovaj put opravdano možemo očekivati visok plasman Lelekica", smatra Ivan Raos.

"Budući da se politika miješa u sve, pa tako i u glasanje na Eurosongu, mislim da neće biti do 10. mjesta. Ja im želim sve najbolje", napisala je Mara Nosić.

"Nadam se velikom iznenađenju. Iskreno, nisam baš neki fan Eurosonga, no nastup 'Lelek' djevojaka me oduševio. Mistično i upečatljivo. Bravo", komentirao je Zdenko Prelec.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
