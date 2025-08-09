Kapetan Dumanić otkrio datalje slučaja Bekavac: 'Reći ću vam zašto na brodu nema zapovjedne odgovornosti'

Sjajne vijesti stigle su danas iz Turske. Nakon gotovo dvije godine kapetan Marko Bekavac je na slobodi. Predsjednik Udruge pomorskih kapetana Sanjin Dumanić za RTL Danas otkrio je detalje o cijelom slučaju.

Kako je? Jeste li se čuli s njim?

Vijest nas je sve obradovala do suza. Znate, svi smo se nadali i vjerovali smo u kapetana Bekavca. Sve smo poduzimali koliko smo mogli, ali uvijek je postojala ona nada - bit će oslobođen. Kapetan Bekavac je član naše splitske udruge, kao što je bio i pokojni kapetan Laptalo. I kapetan Laptalo je isto oslobođen jer nije procedura vođena kako treba, a evo to se pokazalo i sad. Šta reći? Kapetan Bekavac je kući, posljedice će imati, ali mi smo svi sretni i on je sretan i njegova obitelj da je on tu s nama i da će sad opet moći odmoriti, prošetati po svom Čiovu i da život nastavi teško, ali da ga nastavi tamo gdje je stao.

I vi ste radili na ovom slučaju, što je bilo ključno da Bekavac konačno iziđe na slobodu?

Mi smo pokušali stalno držati temu otvorenom i aktualnom. Udruga pomorskih kapetana, pa zatim zajednica Udruga kapetana Hrvatske pa i europsku smo Udrugu kapetana držali nekako obaviješteni o svemu. I Sindikat pomoraca i odvjetnica gospodina kapetana Bekavca, svi smo nastojali da ovo bude stalno aktualna tema i uvijek smo se nadali da će to napokon doći. Mi smo senzibilizirali javnost, ali to bi sve bilo ništa da nije bilo one tihe diplomacije da nisu ministarstva, a da nije premijer, predsjednik, da se nisu uključili. Sve ovo drugo je suvišno. Eto, mi smo pokazali svoje osjećaje i bili smo na strani kapetana Bekavca, ali mi nismo imali tu snagu i moć koju ima diplomacija i eto, moramo biti sretni da je naša diplomacija pomogla da kapetan Bekavac bude doma. I ovim putem zahvaljujem i gospodinu Radmanu i premijeru i predsjedniku i ministrima jer sam uvjeren da su svi oni dali svoj dio koliko su mogli da se to okonča što ranije. I on je kući. To je najvažnije.

U slučaju Bekavac, presuda je glasila 30 godina zatvora, svojevremeno ste organizirali i stručni skup, kako je moguće da se po zapovjednoj odgovornosti kapetane osuđuje na dugotrajni zatvor?

U travnju smo imali jedan interesantan skup na Pomorskom fakultetu. Imali smo eminentne stručnjake, gospođu Anitu Kurtović dekanicu Pravnog fakulteta, držala katedru za krivično pravo, a predavala je i ratno pravo u Lori. Bila je tu i gospođa Nicoletta Radinović koja je profesorica prava u Zagrebu. Ona je specijalizirala upravo zapovjednu odgovornost. Zatim smo imali doktora Petra Kragića. On je bio dugogodišnji direktor pravne službe u Tankerskoj plovidbi. Stalno smo bili u jednom čvrstom uvjerenju da zapovjedna odgovornost ne postoji. Gospođa Anita Kurtović je rekla da se zapovjedna odgovornost odnosi samo na ratna zbivanja gdje zapovjednik daje zapovijed da se nešto izvrši, a to eventualno nije u skladu sa Ženevskom konvencijom. Tad zapovjednik odgovara po zapovjednoj odgovornosti. Međutim, na brodu toga nema, na brodu zapovjednik odgovara za neke stvari, ali zapovjedna odgovornost na brodu se ne može tretirati jer treba tu raditi po kaznenom pravu i dokazat da je zapovjednik bio na bilo koji način umiješan. Ako nema nikakvog dokaza da je zapovjednik umiješan, ako nema ničega, onda se ne može njega po nekoj zapovjednoj odgovornosti, jer da bi on po zapovijedi odgovarao, on mora zapovijedi da se to i napravi.

Kako onda spriječiti takve slučajeve u budućnosti i što bi trebalo napraviti?

Naša splitska Udruga i zajednica Udruga kapetana Hrvatske poslali smo nekoliko dopisa na Europsku zajednicu kapetana da mi tražimo da se preko UN-a pošalje nekakve instrukcije da se jednostavno zapovjedna odgovornost ne može primijeniti na brod. Naravno, to je jedan dugi proces. To se neće riješiti ni sutra ni idući tjedan, ali moramo svi skupa raditi na tome da UN, pa zatim EU, a onda opet pojedinačno sve zemlje prihvate zakone, promijene svoje nacionalne zakone koji za sad imaju prednost nad svim drugim zakonima. Znači da jednostavno prihvate da zapovjedne odgovornosti nema, nego kapetan mora odgovarati za ono što je napravio ili nije napravio kad mu se to dokaže. Ne može on biti odgovoran za zapovjednu odgovornost za nešto što ne zna da se uopće događalo na brodu. Istina, proces jest dugotrajan, ali radimo na njemu.