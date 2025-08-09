Izabran najružniji pas na svijetu: Pobjedu je odnio ćelavi mješanac francuskog buldoga

DA, POSTOJI I TO /

U Kaliforniji je nastavljena tradicija neobičnog natjecanja - izbor za najružnijeg psa na svijetu. Iako ime natjecanja i nije politički korektno, cilj je plemenit - skrenuti pozornost na pse koji ne izgledaju kao većina ostalih. Tako se slave nesavršenosti pasa i njihova jedinstvenost. Svi su i ove godine bili preslatki, a pobjedu je odnijela Petunia, ćelavi mješanac francuskog buldoga. Više pogledajte u prilogu