Iva Rinčić paktirala s Filipovićem - je li izdala birače? 'To nije bianco podrška'

Rijeka je izbjegla nove izbore u zadnji trenutak, gradonačelnica Iva Rinčić uspjela je osigurati većinu u Gradskom vijeću i to bez SDP-a i HDZ-a. Osim vijećnika s njezine liste, podršku je dobila od vijećnika s liste Marka Filipovića, te Mosta. Robert Kurelić tako je postao novi predsjednik Gradskog vijeća. Za njega je glasalo 16-ero vijećnika, devet ih je bilo protiv, a HDZ-ovci su za vrijeme glasanja napustili vijećnicu.

U razgovoru za RTL Danas reporetrki Maji Brkljača komentirala je što govore da je iz treće sreće uspjela složiti Gradsko vijeće.

Ključni su bili ljudi s liste bivšeg gradonačelnika Marka Filipovića. Čime ste uspjeli slomiti tog čovjeka? Što ste mu obećali? Je li u pitanju politička trgovina?

Ne, ja to ne bih nazvala političkom trgovinom, nego upravo konsenzusom koji je, naravno, trajao i s drugim političkim opcijama. Ovdje je postignut dogovor i mislim da je to važno reći, dakle, da je Rijeka izbjegla izbore, da se konstituiralo Gradsko vijeće i da idemo konačno raditi.

Kako ćete raditi promjene s čovjekom koji je bio u SDP-u pa s Filipovićem otišao iz SDP-a, a bili su vam protukandidati? Da su građani htjeli njih, vjerojatno bi dali glas njima. Je li ovo nekakva izdaja birača?

Nikako, birači podržavaju našu vlast. Ja bih rekla da smo i dalje mi, naravno, na vlasti. Dapače, dakle, oni su rekli da nam ne daju binaco podršku, što mislim da je sasvim u redu. Tek moraju vidjeti odluke koje ću predložiti. A upravo tu važan korektiv mogu biti i sve druge političke opcije koje jesu u Gradskom vijeću i koje trebaju svojim prijedlozima, konstruktivnim savjetima, svakako utjecati na naš budući rad.

Imate tijesnu većinu. Hoće li zapravo ljudi s Filipovićeve liste imati nekakvu mogućnost ucjena? Hoćete li pristati na političke ucjene?

Ja sam svojim dosadašnjim radom pokazala da nisam netko tko pristaje na političke ucjene. I opet kažem – pozivamo sve ostale da se jednako tako uključe i da ta podrška radu Gradskog vijeća, odnosno u odlukama izvršne vlasti, bude puno šira od tih presudnih 16.

Jesu li vas iznenadili HDZ-ovci kada su danas otišli sa sjednice?

Moram priznati da mi je žao da je tako završilo. Svjesna sam da bez suradnje s Vladom Republike Hrvatske neću moći realizirati neke od važnih projekata, kao što je Vlada do sada ulagala u Rijeku. Ne vidim razloga da to prestane i u budućem razdoblju.

Što ste obećali ljudima s Filipovićeve liste? Šuška se da gospodina Friščića čeka mjesto u turističkoj... Ne, nečim ste ga morali slomiti.

Ma nemojte vjerovati svim šuškanjima. Mi smo razgovarali, dakle, sa svim političkim opcijama oko toga koja im mjesta, na neki način, pripadaju – pripadaju nadzornim odborima, upravnim vijećima i slično. Tako da, kažem, nekakav konsenzus uvijek mora postojati.

Što je bilo presudno?

Pa ne bih rekla da je išta bilo posebno presudno. Nego, kažem, oni su razgovarali, naravno, o onim stvarima koje njih puno više zanimaju i gdje žele dati svoj doprinos. No, kao što sam rekla, to se odnosi i na druge političke opcije koje će jednako tako imati priliku sudjelovati. Ne bih to nazvala niti ucjenom niti trgovinom, nego upravo, dakle, odgovornošću, odnosno konsenzusom.