Derbi pod opsadom: Policija blokirala Dubravu i izdala stroge upute navijačima
Prema informacijama Ministarstva unutarnjih poslova, policijski službenici PU zagrebačke intenzivno nadziru grad, posebno područje Dubrave.
Zagrebačka policija od ranih jutarnjih sati provodi pojačane mjere sigurnosti uoči najvećeg hrvatskog derbija koji se igra na stadionu Maksimir, susreta koji ujedno može nagovijestiti i jesenskog prvaka domaćeg prvenstva. Utakmicu možete pratiti u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr, a interes navijača, kao i uvijek je iznimno velik.
Prema informacijama Ministarstva unutarnjih poslova, policijski službenici PU zagrebačke intenzivno nadziru grad, posebno područje Dubrave, gdje je jutros intervenirala interventna i specijalna policija. Više osoba je zaustavljeno i legitimirano, dok je dio priveden zbog posjedovanja zabranjenih predmeta. Postupanja se, prema službenim navodima, nastavljaju.
⚽️2⚽️Policijski službenici PU zagrebačke provode pojačane mjere sigurnosti uoči današnje utakmice #DinHaj.— MUP-RH (@mup_rh) December 6, 2025
Na području Dubrave postupano je prema više osoba, a dio je priveden zbog posjedovanja zabranjenih predmeta.
Postupanja su i dalje u tijeku.#DinHaj @HNS_CFF https://t.co/gXeYCnEw5v
Oko tržnice u Dubravi, mogla se vidjeti pojačana prisutnost policije. Privođenja su bila u tijeku i oko 10:30 sati, što ukazuje na visoku razinu opreza kojoj je cilj izbjeći incidente poput onih koji su se dogodili proteklog ljeta na Pujankama.
⚽️3⚽️ Prihvat gostujućih navijača je na punktovima Lučko, Jastrebarsko i istočnim ulazima u Zagreb.— MUP-RH (@mup_rh) December 6, 2025
Na NP Lučko prihvat je od 8 do 12 sati.
Ulazi u stadion otvaraju se od 13 sati (jug po potrebi i ranije). #DinHaj @HNS_CFF https://t.co/q3G39Junoi pic.twitter.com/kuao9LkIQP
Naknadno je policijska uprava uputila i apel navijačima, posebno onima koji dolaze izvan Zagreba. Prihvat gostujućih navijača organiziran je na punktovima Lučko, Jastrebarsko i istočnim ulazima u grad. Na naplatnim kućicama Lučko prihvat traje od 8 do 12 sati, dok se ulazi u stadion otvaraju od 13 sati, a južna tribina po potrebi i ranije.
