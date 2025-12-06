FREEMAIL
Derbi pod opsadom: Policija blokirala Dubravu i izdala stroge upute navijačima

Foto: Marko Seper/pixsell

Prema informacijama Ministarstva unutarnjih poslova, policijski službenici PU zagrebačke intenzivno nadziru grad, posebno područje Dubrave.

6.12.2025.
13:24
Sportski.net
Marko Seper/pixsell
Zagrebačka policija od ranih jutarnjih sati provodi pojačane mjere sigurnosti uoči najvećeg hrvatskog derbija koji se igra na stadionu Maksimir, susreta koji ujedno može nagovijestiti i jesenskog prvaka domaćeg prvenstva. Utakmicu možete pratiti u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr, a interes navijača, kao i uvijek je iznimno velik.

Prema informacijama Ministarstva unutarnjih poslova, policijski službenici PU zagrebačke intenzivno nadziru grad, posebno područje Dubrave, gdje je jutros intervenirala interventna i specijalna policija. Više osoba je zaustavljeno i legitimirano, dok je dio priveden zbog posjedovanja zabranjenih predmeta. Postupanja se, prema službenim navodima, nastavljaju.

 

 

Oko tržnice u Dubravi, mogla se vidjeti pojačana prisutnost policije. Privođenja su bila u tijeku i oko 10:30 sati, što ukazuje na visoku razinu opreza kojoj je cilj izbjeći incidente poput onih koji su se dogodili proteklog ljeta na Pujankama.

 

 

Naknadno je policijska uprava uputila i apel navijačima, posebno onima koji dolaze izvan Zagreba. Prihvat gostujućih navijača organiziran je na punktovima Lučko, Jastrebarsko i istočnim ulazima u grad. Na naplatnim kućicama Lučko prihvat traje od 8 do 12 sati, dok se ulazi u stadion otvaraju od 13 sati, a južna tribina po potrebi i ranije.

DinamoHajdukDerbiPu ZagrebačkaMupDubrava
