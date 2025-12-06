Krvoproliće u hostelu: U masovnoj pucnjavi ubijeno 11 ljudi, među njima i trogodišnje dijete

Najmanje 11 osoba ubijeno je, a još 14 ranjeno u masovnoj pucnjavi u hostelu u Južnoj Africi u subotu. Među žrtvama je i trogodišnje dijete, prenosi BBC.

Krvoproliće je uslijedilo kada su naoružani napadači upali u hostel u općini Saulsville, zapadno od glavnog grada Pretorije, rano ujutro.

"Najmanje troje naoružanih osoba ušlo je u hostel gdje je skupina ljudi pila i počeli su nasumično pucati", izjavila je glasnogovornica policije Athlenda Mathe.

Motiv pucnjave nije poznat, a napadači su u bijegu.

Djeca i tinejdžeri među žrtvama

Naoružani napadači su navodno ušli u prostorije u 04:30 po lokalnom vremenu i otvorili vatru na skupinu muškaraca koji su pili. Među ubijenima u napadu su 12-godišnji dječak i 16-godišnja djevojčica.

"Mogu potvrditi da je ukupno 25 ljudi upucano“, dodala je Mathe.

Ovo je najnoviji u nizu masovnih pucnjava koje su posljednjih godina potresle tu zemlju punu kriminala.

Južnoafrička Republika ima jednu od najviših stopa ubojstava u svijetu. Podaci Ureda UN-a za droge i kriminal za 2023.-2024. pokazuju da je u toj zemlji ubijeno 45 ljudi na njih 100.000.

