FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAPADAČI U BIJEGU /

Krvoproliće u hostelu: U masovnoj pucnjavi ubijeno 11 ljudi, među njima i trogodišnje dijete

Krvoproliće u hostelu: U masovnoj pucnjavi ubijeno 11 ljudi, među njima i trogodišnje dijete
×
Foto: Wikus De Wet/afp/profimedia/ilustracija

Motiv pucnjave nije poznat, a napadači su u bijegu

6.12.2025.
13:34
Dunja Stanković
Wikus De Wet/afp/profimedia/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Najmanje 11 osoba ubijeno je, a još 14 ranjeno u masovnoj pucnjavi u hostelu u Južnoj Africi u subotu. Među žrtvama je i trogodišnje dijete, prenosi BBC. 

Krvoproliće je uslijedilo kada su naoružani napadači upali u hostel u općini Saulsville, zapadno od glavnog grada Pretorije, rano ujutro. 

"Najmanje troje naoružanih osoba ušlo je u hostel gdje je skupina ljudi pila i počeli su nasumično pucati", izjavila je glasnogovornica policije Athlenda Mathe. 

Motiv pucnjave nije poznat, a napadači su u bijegu. 

Djeca i tinejdžeri među žrtvama

Naoružani napadači su navodno ušli u prostorije u 04:30 po lokalnom vremenu i otvorili vatru na skupinu muškaraca koji su pili. Među ubijenima u napadu su 12-godišnji dječak i 16-godišnja djevojčica.

"Mogu potvrditi da je ukupno 25 ljudi upucano“, dodala je Mathe.

Ovo je najnoviji u nizu masovnih pucnjava koje su posljednjih godina potresle tu zemlju punu kriminala. 

Južnoafrička Republika ima jednu od najviših stopa ubojstava u svijetu. Podaci Ureda UN-a za droge i kriminal za 2023.-2024. pokazuju da je u toj zemlji ubijeno 45 ljudi na njih 100.000. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ubojica iz Međimurja i dalje na slobodi: Zbog opasnosti policija neke građane prebacila na tajne lokacije

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NAPADAČI U BIJEGU /
Krvoproliće u hostelu: U masovnoj pucnjavi ubijeno 11 ljudi, među njima i trogodišnje dijete