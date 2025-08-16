Hrvat koji je uhićen u Srbiji za RTL Danas: 'Pokazao sam putovnicu, krenuli su se podsmjehivati...'

Višemjesečni mirni prosvjedi u Srbiji koje su vodili studenti nakon smrti 16 osoba u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru, posljednja četiri dana prerasli su u sukobe policije s građanima diljem zemlje.

U središtu Beograda bilo je raspoređeno čak deset oklopnih policijskih vozila kako bi se spriječilo spajanje više povorki. Žandarmerija je privodila čak i maloljetnike! A brojni prosvjednici udarani su pendrecima.

23-godišnji Hrvat, kojeg su srbijanske vlasti uhitile tvrdeći da je sudjelovao na protuvladinim prosvjedima u Beogradu - vratio se u Hrvatsku! Potvrdilo je to naše ministarstvo vanjskih poslova i ponovno pozvalo sve hrvatske državljane da ne putuju u Srbiju, ako to nije nužno. 23-godišnjak tvrdi da nije sudjelovao u prosvjedima već je bio legitimiran i uhićen izvan njih. Unatoč tome, novčano je kažnjen. A zabranjen mu je i ulazak u Srbiju na godinu dana.

S 23-godišnjakom razgovarala je reporterka RTL-a Danas Lucija Ptičar.

"Ja sam došao u Beograd u posjet prijatelju. Nisam imao nikakvih drugih namjera. Ostavili su me na stanici, našao sam se s prijateljem, krenuli smo prema restoranu, sporednom ulicom, nismo ulazili ni u proteste, ni u kakve mase ljudi", kaže muškarac pa dodaje:

"Tamo smo naletjeli na policiju u civilu koji su nas legitimirali, tražili nas dokumente. Ja sam pokazao svoju putovnicu, oni su tada već imali reakciju - podsmjehivali su se, pogledavali jedan drugog, pokazivali jedan drugom moje dokumente te su nakon pola sata rekli da moramo u stanicu. Zatvoren sam u pritvor, tamo sam prespavao, rekli su mi da čekam suđenje koje će se odviti ujutro", poručuje za RTL Danas.

