Hodočasnici već krenuli prema svetištima: 'Sve mi Gospa znači, izgubila sam svoje'

Marijanska svetišta diljem Hrvatske pripremaju se za blagdan Velike Gospe, a posebno se iščekuje velika procesija i misno slavlje u Mariji Bistrici. Vjernici iz cijele zemlje već danima pješače, bicikliraju i dolaze različitim prijevoznim sredstvima kako bi se poklonili Majci Božjoj Bistričkoj i zahvalili na uslišanim molitvama.

Unatoč visokim temperaturama koje su se penjale i do 30 stupnjeva, hodočasnici ne odustaju. "Danas sam došao jer je mirnije nego što će biti u petak. Na kraju krajeva, došao sam po mir," kaže jedan od vjernika.

Među hodočasnicima su i najmlađi, koji put do svetišta podnose s osmijehom. “Nije bilo teško, bilo je super i prekrasno. Jako mi je drago što sam ovdje,” poručuje djevojčica koja je stigla s obitelji.

Za mnoge vjernike ovo svetište ima posebno mjesto u srcu. “Sve mi znači. Izgubila sam muža i roditelje, molim se svaki dan. Osjećam da ovdje zrači nešto posebno, Majka Božja mi je puno pomogla,” svjedoči jedna hodočasnica. Drugi pak dodaje: “Prije nekoliko godina imao sam veliku kušnju, ali sada je dobro.”

Razlozi zahvalnosti su različiti – od zdravlja do mira u obitelji. “Zahvaljujemo na našem sinu, zdravlju i svemu što imamo,” kaže jedan par, dok druga hodočasnica ističe: “Molim za mir u svijetu, jer vjerujem da Bog može preokrenuti ovo vrijeme i donijeti bolje dane.”

Na blagdan će vjernike ispovijedati čak tridesetak svećenika. “Petak će biti prekrasan dan, usred ljeta i vrućine, kada ćemo se svi okupiti pod skutima Majke Božje Bistričke, rashladiti Božjim milosrđem i sve okruniti svetom misom,” poručuju iz svetišta.

Velike gužve očekuju i lokalni ugostitelji, koji su se pripremili s impresivnim količinama hrane. “Bit će oko 600–700 kilograma ćevapa, 100 odojaka i 40 janjaca,” otkrivaju iz jednog od restorana u Bistrici.

Petak će, očekivano, okupiti tisuće hodočasnika, a Marija Bistrica ponovno će postati središte molitve, zahvale i zajedništva.