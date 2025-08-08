Gdje je misteriozni Slovenac? Čeka ga 37 mil. eura, njemu ni traga: Što ako ih ne preuzme?

IMA JOŠ 12 DANA... /

Nesvakidašnja priča iz Slovenije koja traži milijunaša. Dobitnik nevjerojatnih 37 milijuna eura već se tri mjeseca ne javlja. Mogao bi biti i u Hrvatskoj, a što ako se uskoro ne javi? Naime, ostalo mu je samo 12 dana da se javi lutriji.

"Dobitnik ima rok do 20. kolovoza da preuzme nagradu. U slučaju da nagrada ne bude preuzeta, vrijednost nagrade bit će vraćena u međunarodni Eurojackpot fond za glavnu nagradu", kazala je Tina Djinovski, glasnogovornica Slovenske Lutrije.

Najveći ostvareni dobitak u Hrvatskoj bio je 2013. godine - 17 milijuna eura, odnosno tadašnjih 130 milijuna kuna. Prošle godine ostvaren je dobitak od gotovo milijun i 400 tisuća eura, a prošli tjedan osvojena je 581 tisuća eura.

