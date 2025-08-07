VREMENSKI RINGIŠPIL /

Europa gori, ovo nisu vidjeli u 80 godina, u Hrvatskoj dramatično drugačije: 'Ovo je apokalipsa'

S požarom se bori više od 2000 vatrogasaca, u zraku su kanaderi i helikopteri. Jedna je osoba poginula, troje je nestalo, a dva su vatrogasca u kritičnom stanju. Vatra je progutala cijela sela, vinograde i uništila automobile. U Francuskoj takav požar nisu imali posljednjih 80 godina. Požar je zahvatio i dijelove Španjolske, koja se kuha na više od 40 stupnjeva. Stanovnik Seville kaže da su ga upozorili na temperature koje dolaze, ali da su one strašne.

Ljudi u Španjolskoj vježbaju u zoru, oko 5 ujutro, jer je preko dana prevruće.

OFF: Toplinski val zahvatio je Belgiju, Portugal, ali i Tursku, gdje je zabilježeno rekordnih 50,5 stupnjeva. Prošli mjesec bio je treći najtopliji srpanj od početka mjerenja. Toplinski valovi sve su češći i sve intenzivniji. Sa Sveučilišta Exeter u Velikoj Britaniji smatraju da se na nekim mjestima očekuju toplinski valovi od 40 do gotovo 50 stupnjeva te da će to postati potpuno normalno do kraja stoljeća.

U Hrvatskoj, u Gorskom kotaru, posljednjih dana lože vatru. Više o vremenskom kaosu pogledajte u prilogu.

7.8.2025.
20:23
Maja Oštro Flis
Toplinski ValTemperatureVremenska PrognozaKlimatske PromjenePožari
