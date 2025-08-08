DAN SJEĆANJA NA ŽRTVE /

Dubravko progovorio o strašnoj torturi u logoru Glina: 'Bio sam u samici, lemali su me'

Već više od dva desetljeća obilježava se Dan logora Glina u znak sjećanja na sve koji su tijekom Domovinskog rata prošli kroz torture u tamošnjem logoru, a osobito na one koji nisu preživjeli.

Logor u Glini osnovan je 1991. nakon pada policijske postaje, a oslobođen 6. kolovoza 1995. - istoga dana kada je oslobođen i grad u sklopu vojno-redarstvene operacije Oluja. Obilježavanju je prisustvovao i ministar branitelja Tomo Medved

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
8.8.2025.
22:43
RTL Danas
Domovinski RatGlinaLogor
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx