TKO ĆE PLATITI TROŠAK AKCIJE? /

Četiri broda i avion spašavali Talijane, dočekala ih Hitna na kopnu, a oni? Pobjegli glavom bez obzira

U turističkoj sezoni drastično raste broj akcija spašavanja na moru i planinama. Spašavanje talijanskog para u Istri, čiji je brod potonuo na podivljalom moru ponovno je pokrenulo raspravu treba li akcije naplaćivati. 

Zatražili smo i trošak zajedničke akcije Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Hrvatske ratne mornarice u Istri.

Foto: Rtl Danas

Naime, angažirana su 2 pilota i 4 tehničara, avion je u naletu od sat i 25 minuta utrošio 370 litara goriva, dok je trošak brodova Obalne straže u 2 sata i 20 minuta plovidbe 380 eura. Više pogledajte u prilogu

8.8.2025.
19:24
Maja Brkljača
SpašavanjeTuristiIstraSpaŠavanje Na MoruTrošak
