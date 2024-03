MORSKA RIBA / Bogata je proteinima, imamo je u Jadranu, ali rijetko je u tanjurima: Istražili smo zašto

Nekada bi sva srdela oko podneva već bila prodana, ali u posljednje vrijeme na riječkoj ribarnici gotovo uvijek ima viška. Srdela danas košta četiri eura. Ima je dovoljno kako iz uzgoja, tako i divlje, ali u Hrvatskoj se po osobi pojede samo 23 kilograma morske ribe godišnje. A iako je sitna plava riba po cijeni dostupnija, tu dolazimo do praktičnih razloga. "Najgore je čišćenje, to je najveći problem jer im se ne da čistit. Mislim da zbog toga manje kupuju, pogotovo srdelu. Treba ljuske čistit i sve", kaže Sandra Vidas. Ali isplati se. Jer riba osim što štiti kardiovaskularni sustav, pomaže i kod mršavljenja. Nutricionistica Martina Linarić je slagala prehranu za kandidate 'Života na vagi' i riba je bila osnova: "Obiluje proteinima, mineralima kojima su obično pretile osobe dosta deficitarne kako imaju neadekvatnu prehranu i onda zapravo tu nadoknadimo te vitamine i minerale i posebno vitamin D, koji inače dobivamo, potičemo sintezu iz sunca, ali evo i iz ribe ga možemo dobiti, a pretile osobe su jako deficitarne na vitaminu D". Proizvodnja ribe iz uzgoja u 2022. godini je iznosila više od 23.100 tona. U toj ukupnoj proizvodnji je najviše lubina, orade i tune. Na ribarnici su orada i brancin danas koštali od 15 do 20 eura, oslić od osam do 13. Bijela je riba skuplja, plava je čak i zdravija. I jedna i druga rijetko se priprema. Morska je riba bogatija omega 3 kiselinama, no i slatkovodna, kaže, zadovoljava dnevne potrebe. A opet, baš riječne se po osobi ne pojede - niti dva kilograma godišnje.