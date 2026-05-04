Detalji tragedije na istoku Hrvatske: Majka poginula, sin teško ozlijeđen
Radi utvrđivanja svih okolnosti prometne nesreće državno odvjetništvo je naložilo obdukciju poginule žene i provođenje drugih potrebnih izvidnih i dokaznih radnji
U prometnoj nesreći koja se u nedjelju dogodila u Štitaru kod Županje poginula je majka 21-godišnjeg vozača koji je u nesreći teško ozlijeđen, utvrđeno je očevidom o čijim je rezultatima u ponedjeljak izvijestilo Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Vukovaru.
Rezultati očevida pokazuju da je 21-godišnjak, upravljajući automobilom županjskih registarskih oznaka, u mjestu Štitar, izlaskom iz zavoja u desno, zbog prevelike brzine izgubio nadzor nad vozilom koje je sletjelo u odvodni kanal i prevrnulo se na krov.
Helikopterom prevezen u KBC Osijek
Pritom je 42-godišnja majka koja se nalazila u automobilu smrtno stradala, a sin koji je vozio je teško ozlijeđen pa je helikopterom prevezen u KBC Osijek, navela je jučer policija u izvješću o nesreći.
