SLETJELI U KANAL /

Detalji tragedije na istoku Hrvatske: Majka poginula, sin teško ozlijeđen

Detalji tragedije na istoku Hrvatske: Majka poginula, sin teško ozlijeđen
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL/najnovija

Radi utvrđivanja svih okolnosti prometne nesreće državno odvjetništvo je naložilo obdukciju poginule žene i provođenje drugih potrebnih izvidnih i dokaznih radnji

4.5.2026.
13:28
Hina
Ivica Galovic/PIXSELL/najnovija
U prometnoj nesreći koja se u nedjelju dogodila u Štitaru kod Županje poginula je majka 21-godišnjeg vozača koji je u nesreći teško ozlijeđen, utvrđeno je očevidom o čijim je rezultatima u ponedjeljak izvijestilo Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Vukovaru.

Rezultati očevida pokazuju da je 21-godišnjak, upravljajući automobilom županjskih registarskih oznaka, u mjestu Štitar, izlaskom iz zavoja u desno, zbog prevelike brzine izgubio nadzor nad vozilom koje je sletjelo u odvodni kanal i prevrnulo se na krov.

Helikopterom prevezen u KBC Osijek 

Pritom je 42-godišnja majka koja se nalazila u automobilu smrtno stradala, a sin koji je vozio je teško ozlijeđen pa je helikopterom prevezen u KBC Osijek, navela je jučer policija u izvješću o nesreći.

Radi utvrđivanja svih okolnosti prometne nesreće državno odvjetništvo je naložilo obdukciju poginule žene i provođenje drugih potrebnih izvidnih i dokaznih radnji.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
