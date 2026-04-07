Djevojka (26) iz Županje prijavila nepoznatu ženu: 'Obećala je da će mi vratiti dečka'

Policijska uprava (PU) vukovarsko-srijemska izvijestila je u utorak o kaznenoj prijavi 26-godišnjakinje protiv nepoznate ženske osobe, koja ju je obmanula da će joj 'vratiti' bivšeg dečka ako joj plati određeni iznos.

Postaja granične policije Županja je u nedjelju, 5. travnja, zaprimila kaznenu prijavu 26-godišnjakinje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare.

U kaznenoj prijavi 26-godišnjakinja je navela kako je nepoznatoj osobi platila da joj 'vrati dečka' s kojim je ranije bila u vezi.

Pronašla je preko aplikacije

Oštećena je navela u prijavi da je tijekom ožujka putem mobitela pronašla aplikaciju koja povezuje ljude, kojoj je pristupila te ubrzo joj se telefonom obratila ženska osoba, koja joj je za uslugu u vrijednosti obećala vraćanje muškarca s kojim je imala vezu, navodi policija.

No, prijaviteljica je prevarena jer je nepoznatoj osobi osobno predala veći iznos u vrijednosti, nakon čega je prestala daljnja komunikacija, a nije dobila očekivanu uslugu, stoji u priopćenju PU vukovarsko-srijemske.

Dodaju i kako policija intenzivno traga za počiniteljem.

